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Как остаться в тепле зимой: секреты многослойной одежды

1:36
Здоровье

Холодная погода — это не только минус на термометре, но и риски переохлаждения или обморожения. Как оставаться теплыми, сухими и защищенными? Следуйте этим простым, но важным правилам.

Горы
Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горы

Шапка — не только аксессуар

Выбирая зимнюю шапку, обратите внимание на её функциональность. Она должна полностью закрывать голову и уши, а также сидеть плотно, не пропуская холодный воздух.

Идеальные материалы — шерсть или микрофлис. Эти ткани сохраняют тепло и эффективно отводят влагу, предотвращая перегрев.

Варежки против холода

Варежки лучше справляются с сохранением тепла, чем перчатки, потому что пальцы в них находятся вместе. Выбирайте модели с наполнителем из пуха или синтетического утеплителя, а также водонепроницаемым покрытием.

Чтобы варежки не стесняли движения, оставляйте небольшой запас между пальцами и материалом — около полсантиметра.

Многослойная защита

Надевайте одежду в несколько слоев, чтобы создать барьер от холода:

  • Базовый слой удерживает тепло и отводит влагу. Подойдут вещи из шерсти, шелка или полипропилена.
  • Изоляционный слой сохраняет тепло у тела. Здесь отлично работают флис, гусиный пух или шерсть.
  • Наружный слой защищает от ветра и осадков. Верхняя одежда должна быть водо- и ветронепроницаемой.

Такой подход обеспечит комфорт даже в самые морозные дни.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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