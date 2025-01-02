Как остаться в тепле зимой: секреты многослойной одежды

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодная погода — это не только минус на термометре, но и риски переохлаждения или обморожения. Как оставаться теплыми, сухими и защищенными? Следуйте этим простым, но важным правилам.

Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горы

Шапка — не только аксессуар

Выбирая зимнюю шапку, обратите внимание на её функциональность. Она должна полностью закрывать голову и уши, а также сидеть плотно, не пропуская холодный воздух.

Идеальные материалы — шерсть или микрофлис. Эти ткани сохраняют тепло и эффективно отводят влагу, предотвращая перегрев.

Варежки против холода

Варежки лучше справляются с сохранением тепла, чем перчатки, потому что пальцы в них находятся вместе. Выбирайте модели с наполнителем из пуха или синтетического утеплителя, а также водонепроницаемым покрытием.

Чтобы варежки не стесняли движения, оставляйте небольшой запас между пальцами и материалом — около полсантиметра.

Многослойная защита

Надевайте одежду в несколько слоев, чтобы создать барьер от холода:

Базовый слой удерживает тепло и отводит влагу. Подойдут вещи из шерсти, шелка или полипропилена.

Изоляционный слой сохраняет тепло у тела. Здесь отлично работают флис, гусиный пух или шерсть.

Наружный слой защищает от ветра и осадков. Верхняя одежда должна быть водо- и ветронепроницаемой.

Такой подход обеспечит комфорт даже в самые морозные дни.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.



