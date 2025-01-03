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Толщина коры и читательские способности: как чтение влияет на мозг

1:44
Здоровье

Недавние исследования The Reading Agency показали, как чтение влияет на мозг, формируя его структуру и способности. В ходе анализа данных более 1000 участников было обнаружено, что активные читатели с хорошими навыками восприятия и переработки текста обладают уникальной анатомией мозга. Особенно это касается двух областей в левом полушарии, которые критически важны для языка.

Девушка-подросток с книгой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-подросток с книгой

Одной из таких областей является передняя часть височной доли, которая отвечает за организацию и понимание информации. Также важной для навыков чтения является извилина Хешля, которая связана с фонологической осведомлённостью — способностью различать звуки и слова. Эти структуры играют ключевую роль в том, как мы воспринимаем и понимаем текст.

Интересно, что толщина слуховой коры также влияет на способности к чтению. Чем она толще, тем легче человеку воспринимать и усваивать информацию. Исследования показали, что высокий уровень читательских навыков коррелирует с большей толщиной слуховой коры, что улучшает результаты при чтении.

Кроме того, на чтение влияет и степень миелинизации — процесс, который помогает нейронам быстрее передавать сигналы. Этот процесс способствует улучшению когнитивных функций и играет важную роль в развитии сложных навыков, таких как чтение.

Таким образом, хотя толщина слуховой коры может быть полезной для восприятия текста, для успешного чтения необходим баланс структуры и функциональности мозга, который позволяет эффективно интегрировать и обрабатывать информацию.

Уточнения

Анато́мия - раздел биологии, изучающий строение тела, организмов и их частей на уровне выше тканевого.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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