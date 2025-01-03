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Молодежь под угрозой: как экстремальная жара влияет на здоровье молодых

1:27
Здоровье

Исследования показывают, что экстремальная жара, вызванная изменением климата, опасна не только для пожилых людей, но и для молодёжи. Анализ данных о смертности от жары в Мексике за период с 1998 по 2019 годы разрушает старые стереотипы, показывая, что три четверти всех случаев приходятся на граждан младше 35 лет. Это открытие подчёркивает важность внимания к состоянию здоровья молодёжи в условиях глобального потепления.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

Ведущий автор исследования, Эндрю Уилсон из Стэнфорда, отметил, что даже те температуры, которые раньше считались безопасными, могут стать смертельно опасными для молодых людей из-за повышенного риска теплового истощения. Исследования показали, что при температуре около 35 градусов Цельсия человеческое тело теряет способность эффективно рассеивать тепло, что представляет серьёзную угрозу для здоровья.

Прогнозы учёных говорят, что к 2100 году число смертельных случаев среди молодёжи может увеличиться на 32%, если экстремальные тепловые волны продолжат учащаться. Это подчёркивает необходимость срочных мер по адаптации к изменению климата и защиты здоровья как пожилых, так и молодых людей, которые также подвержены растущей угрозе глобального потепления.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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