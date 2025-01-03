Гастроэнтеролог назвал продукты для здоровья сосудов

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для укрепления сосудов и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно соблюдать правильное питание. Гастроэнтеролог А. Ноев отмечает, что питание играет ключевую роль не только в физическом, но и в психическом здоровье, так как состояние сосудов напрямую влияет на развитие различных болезней.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тыква

Врачи рекомендуют ежедневно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами B и C, а также эфирными маслами, которые присутствуют в свежих фруктах и овощах. Так, обязательным компонентом рациона должны стать такие продукты, как апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты, которые имеют отличный антиоксидантный эффект.

Свекла занимает особое место в списке полезных продуктов: она помогает очистить артерии, улучшает кровообращение и понижает артериальное давление. Также полезны тыква и сельдерей, которые поддерживают сосудистую систему в хорошем состоянии.

Не менее важным для здоровья сосудов является чеснок. Его используют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, так как чеснок помогает снизить давление, растворить холестериновые бляшки и очищает сосуды. Также в этом списке можно упомянуть авокадо, который обладает схожими свойствами.

Эксперт подчеркивает, что питание, богатое такими продуктами, значительно укрепляет сосуды и способствует их долгосрочному здоровью.

Уточнения

Ты́ква - род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



