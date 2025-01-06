Мягкий или жёсткий матрас: эти особенности организма помогут сделать правильный выбор

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровый сон во многом зависит от кровати, на которой спит человек, однако сделать правильный выбор между мягким и жёстким матрасом не всегда легко. Любители спать на мягком матрасе находят множество плюсов в таком варианте, как и те, кто предпочитают сон на жёсткой поверхности. Чтобы определить, что подходит именно вам, стоит обратить внимание на несколько факторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Мягкие матрасы идеально подходят людям, уставшим от большой физической нагрузки. Лёжа в кровати и ощущая всем телом мягкость, такой человек сможет лучше отдохнуть и расслабиться. Беременным женщинам тоже лучше спать на мягкой поверхности, поскольку вынашивание ребёнка — серьёзная нагрузка для организма. Кроме того, этот вариант подходит очень худым людям, ведь жёсткие матрасы могут пережимать капилляры, находящиеся под тонким слоем кожи. Также мягкая кровать хороша для пожилых людей: с возрастом сосуды становятся хрупкими и требуют особенно бережного отношения.

Жёсткие матрасы подходят для детей и подростков, ведь у них ещё не до конца сформировался позвоночник. Сон на жёсткой поверхности помогает предотвратить развитие сколиоза. Если у человека любого возраста есть проблемы с осанкой, ему тоже полезна жёсткая кровать, как и людям, страдающим ожирением. Мягкий матрас может прогибаться под тяжестью веса, а это негативно влияет на состояние позвоночника и приводит к сутулости.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

