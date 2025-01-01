Как сбалансировать уровень холестерина?

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин необходим нашему организму, заявил доктор Эрик Берг, специалист по диетологии и кетотерапии.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Для поддержания сбалансированного уровня холестерина необходимы желчные кислоты или бактерии.

Стимулировать эти бактерии организм может разными способами, например, при употреблении в пищу большого количества клетчатки. Она служит питанием для этих бактерий.

Но лучшим средством для снижения уровня "плохого" холестерина является ниацин, или витамин В3, или витамин РР, иногда называемый никотиновой кислотой. Он напрямую поддерживает выработку желчи.

Он содержится, например, в моркови, фасоли, горохе, семенах подсолнечника, листовых овощах, брокколи, яйцах, молоке, мясе индейки и рыбе.

Ниацин помогает организму восстанавливаться при больших физических или умственных нагрузках, при употреблении большого количества сладостей и алкоголя.

Небольшой его дефицит может привести к бессоннице, потере аппетита, болях в животе, а также сухости и покраснению языка.

Серьёзный дефицит может вызвать заболевание, которое называется пеллагрой.

Доктор посоветовал тщательней подходить к составлению рациона питания.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B 3 . Это лекарственное средство применяется для лечения пеллагры.



Пелла́гра (от итал. pelle agra «шершавая кожа») — заболевание, вызванное недостатком никотиновой кислоты или её предшественника триптофана и рядом других сопутствующих причин.

