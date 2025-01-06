Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные планеты-близнецы обнаружены у соседней звезды
Мягкий или жёсткий матрас: эти особенности организма помогут сделать правильный выбор
Подвесной или напольный унитаз: в чём разница и как выбрать
Мощные руки со стальным хватом: упражнения, чтобы развить силу
Техосмотр по требованию ГИБДД: что делать, если выписали предписание
Индонезия присоединилась к БРИКС
Аэрозольная краска: как избавиться от следов на всех поверхностях
Этот фруктовый напиток заменит вам ужин
Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК

Развенчиваем миф об антидепрессантах: вот почему на самом деле они не вызывают привыкания

1:29
Здоровье

В наше время слово "депрессия" стало настолько модным, что его нередко употребляют, даже когда речь идёт всего лишь о плохом настроении. Разумеется, временная грусть из-за неудачного похода в магазин или ссоры с близким человеком не имеет ничего общего с настоящей депрессией. В таком случае человеку не нужны никакие препараты. Однако если подавленность, тоска и нежелание жить становятся клиническими, стоит всерьёз задуматься об антидепрессантах.

Человек под дождём с зонтом в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Mateus S. Figueiredo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Человек под дождём с зонтом в руке

Часто люди негативно относятся к приёму антидепрессантов из-за ложного представления о том, что они могут вызывать зависимость. В самом деле, бывают случаи, когда врач назначает пациенту таблетки, а после их отмены депрессия возвращается, поэтому может показаться, будто причина в самих антидепрессантах, якобы обладающих наркотическим эффектом.

Такое происходит при хронической депрессии. Только тогда антидепрессанты нужно принимать всю жизнь, но это не имеет никакого отношения к зависимости. Для сравнения можно вспомнить больных диабетом. Многим из них постоянно требуется инсулин, однако это не наркотик, а всего лишь лекарство, помогающее поддерживать здоровье.

Если степень депрессии не слишком тяжёлая, достаточно временного курса приёма антидепрессантов, чтобы вернуть себе спокойствие, гармонию и хорошее настроение.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Обсудить
Сейчас читают
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Еда и рецепты
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК
Секреты ухода за зоной декольте, которые каждая женщина должна знать
Какие жизненные испытания беспокоят собак и как им помочь?
Долговая зависимость Молдавии — куда уходят кредитные средства
Подготовка к дальнему путешествию: как не стать жертвой усталости
Развенчиваем миф об антидепрессантах: вот почему на самом деле они не вызывают привыкания
Как приготовить торт Три стакана всего за пару часов
Ваш спатифиллум снова зацветет: вот как это сделать
Облизывание лица собакой: почему это может быть опасно?
Эта растяжка сделает из вас свежего огурчика: упражнения для утренней зарядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.