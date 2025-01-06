Развенчиваем миф об антидепрессантах: вот почему на самом деле они не вызывают привыкания

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В наше время слово "депрессия" стало настолько модным, что его нередко употребляют, даже когда речь идёт всего лишь о плохом настроении. Разумеется, временная грусть из-за неудачного похода в магазин или ссоры с близким человеком не имеет ничего общего с настоящей депрессией. В таком случае человеку не нужны никакие препараты. Однако если подавленность, тоска и нежелание жить становятся клиническими, стоит всерьёз задуматься об антидепрессантах.

Фото: commons.wikimedia.org by Mateus S. Figueiredo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Человек под дождём с зонтом в руке

Часто люди негативно относятся к приёму антидепрессантов из-за ложного представления о том, что они могут вызывать зависимость. В самом деле, бывают случаи, когда врач назначает пациенту таблетки, а после их отмены депрессия возвращается, поэтому может показаться, будто причина в самих антидепрессантах, якобы обладающих наркотическим эффектом.

Такое происходит при хронической депрессии. Только тогда антидепрессанты нужно принимать всю жизнь, но это не имеет никакого отношения к зависимости. Для сравнения можно вспомнить больных диабетом. Многим из них постоянно требуется инсулин, однако это не наркотик, а всего лишь лекарство, помогающее поддерживать здоровье.

Если степень депрессии не слишком тяжёлая, достаточно временного курса приёма антидепрессантов, чтобы вернуть себе спокойствие, гармонию и хорошее настроение.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

