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Как избавиться от жира на животе: 6 проверенных шагов

2:35
Здоровье

Жир на животе — это не просто эстетическая проблема. Висцеральный жир, находящийся вокруг внутренних органов, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и гипертонии. Но избавиться от него возможно, если внести изменения в рацион и образ жизни. Вот ключевые шаги, которые помогут достичь результата.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

1. Уменьшите сахар и рафинированные углеводы

Избыток сахара, содержащего глюкозу и фруктозу, способствует накоплению жира. Предпочитайте цельнозерновые продукты, такие как овсянка или мука грубого помола. Они богаты белками и клетчаткой, которые помогают контролировать аппетит. Вместо сладких напитков выбирайте воду или натуральные напитки без добавленного сахара.

2. Увеличьте потребление белков

Белки — ваш союзник в борьбе с жиром. Они помогают дольше сохранять чувство сытости и снижают общее количество потребляемых калорий. Включите в меню курицу, рыбу, яйца или растительные источники белка, такие как бобовые.

3. Добавьте больше клетчатки

Продукты, богатые клетчаткой, замедляют пищеварение, увеличивая чувство сытости. Например, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты станут отличным выбором. Организм может сначала реагировать лёгким дискомфортом, но вскоре адаптируется.

4. Избегайте трансжиров

Трансжиры, которые содержатся в маргарине, печенье и других обработанных продуктах, увеличивают воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирайте натуральные альтернативы — оливковое масло, орехи и семена.

5. Употребляйте продукты с омега-3

Горсть орехов, авокадо или рыба, такая как лосось, содержат полезные жиры, которые стимулируют обмен веществ и способствуют снижению веса.

6. Стабилизируйте образ жизни

Физическая активность — неотъемлемая часть борьбы с жиром. Тренируйтесь не менее 30 минут в день, включая кардио и силовые упражнения. Управляйте стрессом, так как высокий уровень кортизола может провоцировать набор веса. Расслабляющие практики и отдых помогут нормализовать гормональный фон.

Регулярное следование этим рекомендациям не только поможет избавиться от жира на животе, но и улучшит ваше общее состояние здоровья.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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