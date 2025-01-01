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Почему творог с вареньем может навредить вашему здоровью

1:40
Здоровье

Кто из нас не любит творог с вареньем? Это сочетание покорило сердца многих. Сладкая добавка отлично дополняет кисломолочный вкус, превращая обычное блюдо в десерт, который способен затмить магазинные сладости. Но действительно ли всё так безоблачно?

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Вкусный десерт с побочным эффектом

Казалось бы, что может быть вредного в таком, на первый взгляд, невинном лакомстве? Однако сочетание творога и варенья может оказаться не столь безопасным, как вы думаете. Проблема кроется в их разном гликемическом индексе.

У творога этот показатель низкий, что делает его полезным и питательным продуктом.
У варенья, напротив, гликемический индекс высок, из-за чего в организме моментально повышается уровень сахара в крови.
В результате происходит мощный выброс инсулина, который может спровоцировать неприятные последствия.

Чем это грозит

Регулярное употребление такого десерта может привести к набору лишнего веса. Даже если вы активно занимаетесь спортом и следите за питанием, любовь к творогу с вареньем способна свести ваши усилия на нет.

Хотите сохранить стройность и здоровье? Откажитесь от варенья в пользу менее сладких добавок.

Полезная альтернатива

Если отказаться от сладкого совсем не получается, есть решение. Попробуйте заменить варенье на:

  • сухофрукты (изюм, курагу, финики)
  • свежие ягоды (малина, черника)
  • несладкий мёд в умеренных количествах

Такой десерт сохранит ваш рацион вкусным, а фигуру — стройной.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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