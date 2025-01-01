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Тайная сила пшена: как крупа помогает сердцу и сосудам

2:14
Здоровье

Цельнозерновые продукты, такие как крупы, — это неотъемлемая часть здорового рациона. Они насыщают организм энергией, витаминами и минералами, а также помогают бороться с рядом заболеваний.

Пшено
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пшено

Мы привыкли считать гречку самой полезной крупой, но исследования показывают, что пшено ничем ей не уступает. Более того, эта крупа обладает уникальными свойствами, которые делают её особенно ценной.

Уникальная польза пшена

Исследователи Международного института сельскохозяйственных культур в Индии доказали, что пшено положительно влияет на уровень глюкозы в крови.

Согласно публикации в Frontiers in Nutrition, одна чашка пшена содержит:

  • 6 граммов белка
  • 2 грамма клетчатки
  • витамины группы B
  • фолиевую кислоту
  • кальций, железо, магний и фосфор

Регулярное употребление пшена улучшает пищеварение, избавляет от запоров и жировых отложений, а также способствует повышению чувствительности к инсулину. Помимо этого, оно полезно для сердца, сосудов и нервной системы.

Пшено практически не вызывает аллергии, что делает его отличным выбором для людей с чувствительным организмом. Однако, чтобы получить максимум пользы, важно правильно готовить и употреблять эту крупу.

Как правильно готовить пшено

Утром: варите молочную кашу из пшена. Она надолго избавляет от чувства голода и насыщает энергией.
Вечером: выбирайте блюда из пшена, сваренного на воде. Это обеспечит низкую калорийность и лёгкость пищи.

Противопоказания

Несмотря на все преимущества, пшено подходит не всем. Обратите внимание на следующие ограничения:

  • Проблемы со щитовидной железой. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом
  • Заболевания ЖКТ. Людям с хроническими проблемами и частыми запорами стоит употреблять пшено с осторожностью
  • Беременность. Возможны сложности с ЖКТ, поэтому не злоупотребляйте этим продуктом
  • Индивидуальная непереносимость. Если возникают неприятные симптомы, исключите крупу из рациона

Уточнения

Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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