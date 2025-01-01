Тайная сила пшена: как крупа помогает сердцу и сосудам

Цельнозерновые продукты, такие как крупы, — это неотъемлемая часть здорового рациона. Они насыщают организм энергией, витаминами и минералами, а также помогают бороться с рядом заболеваний.
Мы привыкли считать гречку самой полезной крупой, но исследования показывают, что пшено ничем ей не уступает. Более того, эта крупа обладает уникальными свойствами, которые делают её особенно ценной.
Исследователи Международного института сельскохозяйственных культур в Индии доказали, что пшено положительно влияет на уровень глюкозы в крови.
Согласно публикации в Frontiers in Nutrition, одна чашка пшена содержит:
Регулярное употребление пшена улучшает пищеварение, избавляет от запоров и жировых отложений, а также способствует повышению чувствительности к инсулину. Помимо этого, оно полезно для сердца, сосудов и нервной системы.
Пшено практически не вызывает аллергии, что делает его отличным выбором для людей с чувствительным организмом. Однако, чтобы получить максимум пользы, важно правильно готовить и употреблять эту крупу.
Утром: варите молочную кашу из пшена. Она надолго избавляет от чувства голода и насыщает энергией.
Вечером: выбирайте блюда из пшена, сваренного на воде. Это обеспечит низкую калорийность и лёгкость пищи.
Несмотря на все преимущества, пшено подходит не всем. Обратите внимание на следующие ограничения:
Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.