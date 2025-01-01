Опасный сигнал организма: как вовремя распознать рак

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диагностика онкологических заболеваний на ранней стадии — это шанс спасти жизнь. Но что делать, если болезнь развивается скрытно и долго не дает о себе знать? Некоторые симптомы, хотя и кажутся безобидными, могут быть сигналами серьезной проблемы.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International На приёме у врача

Как понять, что пора к врачу

Онкологи утверждают: один из ключевых признаков возможного развития онкологического заболевания — это постоянное выделение крови без очевидных причин. Это может указывать на распад опухоли или кровоточащий полип.

Особое внимание следует обратить на:

Кровотечения из носоглотки и кишечника

У женщин — выделения вне физиологических циклов

Длительный кашель с мокротой, содержащей кровь

Повышение температуры тела без видимых причин

Постоянная слабость и нарушения стула, включая запоры

Последний пункт особенно настораживает — это может означать, что заболевание уже запущено.

Превентивная диагностика — главный союзник

Врачи настоятельно рекомендуют не ждать первых симптомов, а проходить регулярные обследования по возрастным критериям. Скрининговые программы помогают выявлять злокачественные образования до того, как они начнут проявлять себя.

Почему это важно

Онкологические заболевания могут маскироваться под другие болезни, не вызывая подозрений. Поэтому любое кровотечение без явных физиологических причин должно стать поводом для незамедлительного визита к врачу.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

