Опасный сигнал организма: как вовремя распознать рак

Диагностика онкологических заболеваний на ранней стадии — это шанс спасти жизнь. Но что делать, если болезнь развивается скрытно и долго не дает о себе знать? Некоторые симптомы, хотя и кажутся безобидными, могут быть сигналами серьезной проблемы.
Онкологи утверждают: один из ключевых признаков возможного развития онкологического заболевания — это постоянное выделение крови без очевидных причин. Это может указывать на распад опухоли или кровоточащий полип.
Последний пункт особенно настораживает — это может означать, что заболевание уже запущено.
Врачи настоятельно рекомендуют не ждать первых симптомов, а проходить регулярные обследования по возрастным критериям. Скрининговые программы помогают выявлять злокачественные образования до того, как они начнут проявлять себя.
Онкологические заболевания могут маскироваться под другие болезни, не вызывая подозрений. Поэтому любое кровотечение без явных физиологических причин должно стать поводом для незамедлительного визита к врачу.
Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.