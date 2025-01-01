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Простые правила для долголетия: измените 5 привычек

1:59
Здоровье

Может ли каждый из нас влиять на то, сколько лет мы проживем? Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения уверены: да! Все, что нужно, — это обзавестись полезными привычками, которые помогут прожить дольше и качественнее.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Ограничьте алкоголь

Одна порция алкоголя в день для женщин и не более двух для мужчин — таковы рекомендации ученых. Чрезмерное употребление спиртного может ускорить развитие деменции, нанести ущерб сердцу и сосудам, а также спровоцировать множество других заболеваний.

Контролируйте вес

Поддержание нормального веса — важнейшее условие для здоровья. Индекс массы тела (ИМТ) в пределах 18,5-24,9 считается оптимальным. Если ИМТ выше 25, это сигнал о необходимости задуматься о своем питании и физической активности. Лишний вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, поэтому забота о своей фигуре — это не просто вопрос эстетики, а способ продлить жизнь.

Двигайтесь больше

Не обязательно проводить часы в спортзале. Достаточно умеренной физической активности — минимум 3,5 часа в неделю или полчаса каждый день. Регулярные упражнения помогают поддерживать вес, нормализуют уровень сахара в крови, укрепляют кости и стабилизируют давление.

Бросьте курить

Курение — одна из главных причин онкологии, болезней сердца и множества других проблем. Отказ от этой вредной привычки — мощный шаг к долголетию.

Сбалансируйте питание

Рацион должен быть разнообразным: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы — все это важно для организма. Нет необходимости полностью исключать сладости, но умеренность в их употреблении станет залогом здоровья.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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