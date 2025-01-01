Не испорти праздник: вот что съесть перед алкоголем

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздники всегда ассоциируются с весельем, вкусной едой и, конечно, застольями. Но как сделать так, чтобы вечер не омрачился излишним употреблением спиртного?

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Праздничный стол

Многие боятся потерять контроль над собой, испортить настроение себе и окружающим или столкнуться с ухудшением самочувствия. Однако есть простой способ подготовить организм к алкоголю, чтобы наслаждаться праздником без неприятных последствий. Всё, что нужно, — правильно выбрать продукты перед застольем.

Что съесть перед праздником

Перед употреблением алкоголя обязательно стоит поесть. Но важно, чтобы трапеза включала продукты, которые помогут замедлить всасывание спиртного в кровь.

Отличным выбором станут:

Рыба — богатая белками и полезными жирами, она создаёт барьер для алкоголя.

Мясо — плотный белковый продукт замедляет опьянение.

Орехи — жиры в их составе тормозят всасывание алкоголя.

Сыр — насыщает и помогает дольше оставаться трезвым.

Эти продукты работают как "щит", позволяя сохранить трезвое состояние дольше, а сам праздник — комфортным и весёлым.

Чего лучше избегать

Некоторые блюда могут, наоборот, ускорить процесс опьянения. В частности, стоит отказаться от:

кондитерских изделий

выпечки

фастфуда

Эти продукты провоцируют быстрое поступление спиртного в кровь, что приводит к стремительному опьянению.

Подготовьтесь к празднику правильно

Простая, но грамотная подготовка к застолью поможет вам наслаждаться праздником без излишних проблем. Подберите подходящие продукты, и веселье не будет омрачено.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.



