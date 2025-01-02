Три ягоды, которые помогут снизить уровень сахара в крови

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор назвала три ягоды, которые снижают уровень сахара в крови

Врач общей практики и консультант Tea Advisory Panel Джилл Дженкинс выделила несколько полезных продуктов, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови, снижая риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Pixabay by vinnysimard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Она подчеркнула, что правильное питание является ключевым элементом профилактики, и выделила три вида ягод, которые оказывают положительное влияние на уровень глюкозы: клубнику, малину и чернику.

Кроме того, Джилл Дженкинс порекомендовала включать в рацион зелёные листовые овощи, такие как капуста, брокколи и шпинат, а также цельнозерновые продукты, орехи и семена. Она также предостерегла от чрезмерного употребления сладких фруктов, таких как манго, бананы и ананасы, которые могут повысить уровень сахара в крови.

Не менее важным для поддержания нормального уровня сахара является регулярная физическая активность и поддержание водного баланса. Доктор отметила, что даже такие простые действия, как прогулки и использование лестниц вместо лифтов, могут помочь улучшить самочувствие и снизить уровень сахара в крови.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, углевод, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

