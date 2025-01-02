Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечтаете о порядке в шкафу? Создайте идеальную гардеробную с этими советами
Как изменились цены на новогодние туры в 2025 году?
Где лучше всего провести зиму удалённым работникам — результаты исследования Eskimoz
5 процедур на новогодние каникулы, которые сделают вас обновленной
Снижение цен на внедорожники: что ждёт рынок в 2025 году
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Как учёные научились предсказывать мутации вирусов
Чем полезна чечевица и как её правильно приготовить
В Турции разоблачили мошенников, укравших миллиарды у туристов

Три ягоды, которые помогут снизить уровень сахара в крови

1:18
Здоровье

Доктор назвала три ягоды, которые снижают уровень сахара в крови

Врач общей практики и консультант Tea Advisory Panel Джилл Дженкинс выделила несколько полезных продуктов, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови, снижая риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Малина
Фото: Pixabay by vinnysimard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Она подчеркнула, что правильное питание является ключевым элементом профилактики, и выделила три вида ягод, которые оказывают положительное влияние на уровень глюкозы: клубнику, малину и чернику.

Кроме того, Джилл Дженкинс порекомендовала включать в рацион зелёные листовые овощи, такие как капуста, брокколи и шпинат, а также цельнозерновые продукты, орехи и семена. Она также предостерегла от чрезмерного употребления сладких фруктов, таких как манго, бананы и ананасы, которые могут повысить уровень сахара в крови.

Не менее важным для поддержания нормального уровня сахара является регулярная физическая активность и поддержание водного баланса. Доктор отметила, что даже такие простые действия, как прогулки и использование лестниц вместо лифтов, могут помочь улучшить самочувствие и снизить уровень сахара в крови.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, углевод, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
Обсудить
Сейчас читают
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Домашние животные
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных Аудио 
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника Аудио 
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Красота и стиль
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Последние материалы
Чем полезна чечевица и как её правильно приготовить
В Турции разоблачили мошенников, укравших миллиарды у туристов
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Простой тест выхлопной трубы для оценки двигателя
Акцизы на пиво повысятся в 2025 году
Как превратить новогодние салаты в новые блюда
Элегантность вне времени: модные советы для женщин за 50
Эту часть тела часто игнорируют в душе, а зря: последствия могут быть серьёзными
Космический рассвет: как зажигались первые звёзды
Утечка данных VW: какие угрозы она несёт для владельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.