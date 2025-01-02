Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции разоблачили мошенников, укравших миллиарды у туристов
Простой тест выхлопной трубы для оценки двигателя
Акцизы на пиво повысятся в 2025 году
Как превратить новогодние салаты в новые блюда
Элегантность вне времени: модные советы для женщин за 50
Эту часть тела часто игнорируют в душе, а зря: последствия могут быть серьёзными
Космический рассвет: как зажигались первые звёзды
Утечка данных VW: какие угрозы она несёт для владельцев
Прогноз курса рубля на начало 2025 года: что ждать от российской валюты?

Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу

1:50
Здоровье

Как проходить по 10 000 шагов в день: для этого даже не обязательно выходить из дома

Ходьба — это отличный способ поддерживать здоровье, но в зимнее время, когда температура падает и на улицах гололёд, пройти 10 000 шагов может быть не так просто. Однако что если мы скажем, что для этого не обязательно выходить из дома? Есть несколько способов достичь своей цели, не покидая уют своей квартиры.

Скандинавская ходьба
Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Сделайте тренировку

В Интернете можно найти множество видео-тренировок с разной интенсивностью, которые помогут вам легко достичь 10 000 шагов. Выбирайте ту, которая вам подходит, и занимайтесь прямо у себя дома.

Займитесь ходьбой на месте

Не обязательно выходить на улицу, чтобы пройти нужное количество шагов. Просто перемещайтесь по комнате, даже если вы смотрите телевизор или занимаетесь другими делами. Для отслеживания прогресса используйте фитнес-трекер.

Не отлынивайте от домашних дел

Обычные домашние дела, такие как уборка, сбор грязного белья или мытье полов, тоже способствуют увеличению количества шагов. Разделите задачи на несколько подходов — так вы сможете набрать больше шагов, не перегружая себя.

Танцуйте

Танцы — это не только весело, но и полезно. Включите любимую музыку, танцуйте в процессе приготовления пищи или в перерыве между делами. Это помогает не только поддерживать активность, но и поднять настроение!

Ходите с телефоном

Если вы часто разговариваете по телефону, постарайтесь не сидеть на месте. Прогулки по дому во время разговора помогут вам набрать шаги, а интересный разговор сделает это занятие ещё более приятным.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Обсудить
Сейчас читают
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Шоу-бизнес
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола Аудио 
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами
Шоу-бизнес
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Последние материалы
Как превратить новогодние салаты в новые блюда
Элегантность вне времени: модные советы для женщин за 50
Эту часть тела часто игнорируют в душе, а зря: последствия могут быть серьёзными
Космический рассвет: как зажигались первые звёзды
Утечка данных VW: какие угрозы она несёт для владельцев
Прогноз курса рубля на начало 2025 года: что ждать от российской валюты?
Декабрист в вашем доме: советы по уходу для зимнего цветения
Сахар в косметике и еде: как он влияет на вашу красоту
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка счастлива рядом с вами
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.