Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как проходить по 10 000 шагов в день: для этого даже не обязательно выходить из дома

Ходьба — это отличный способ поддерживать здоровье, но в зимнее время, когда температура падает и на улицах гололёд, пройти 10 000 шагов может быть не так просто. Однако что если мы скажем, что для этого не обязательно выходить из дома? Есть несколько способов достичь своей цели, не покидая уют своей квартиры.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Сделайте тренировку

В Интернете можно найти множество видео-тренировок с разной интенсивностью, которые помогут вам легко достичь 10 000 шагов. Выбирайте ту, которая вам подходит, и занимайтесь прямо у себя дома.

Займитесь ходьбой на месте

Не обязательно выходить на улицу, чтобы пройти нужное количество шагов. Просто перемещайтесь по комнате, даже если вы смотрите телевизор или занимаетесь другими делами. Для отслеживания прогресса используйте фитнес-трекер.

Не отлынивайте от домашних дел

Обычные домашние дела, такие как уборка, сбор грязного белья или мытье полов, тоже способствуют увеличению количества шагов. Разделите задачи на несколько подходов — так вы сможете набрать больше шагов, не перегружая себя.

Танцуйте

Танцы — это не только весело, но и полезно. Включите любимую музыку, танцуйте в процессе приготовления пищи или в перерыве между делами. Это помогает не только поддерживать активность, но и поднять настроение!

Ходите с телефоном

Если вы часто разговариваете по телефону, постарайтесь не сидеть на месте. Прогулки по дому во время разговора помогут вам набрать шаги, а интересный разговор сделает это занятие ещё более приятным.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



