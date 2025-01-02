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Эту часть тела часто игнорируют в душе, а зря: последствия могут быть серьёзными

1:22
Здоровье

Многие забывают мыть эту часть тела в душе и создают угрозу для здоровья

Казалось бы, что может быть опасного в процедуре принятия душа? Однако, несмотря на то что мы регулярно очищаем тело, существует одна зона, о которой многие забывают. И эта привычка может создать угрозу для здоровья.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Речь идёт о пупке. Когда мы наносим гель для душа, моем руки, грудь, живот и ноги, пупок часто остаётся без должного внимания. Это может быть чревато последствиями. В пупке скапливаются грязь и большое количество бактерий. Струи воды, стекающие по телу, не обеспечат должного очищения этой области. Поэтому, чтобы избежать проблем со здоровьем, важно тщательно мыть пупок во время душа.

По словам медиков, игнорирование этой части тела может привести к воспалениям, пятнам и другим кожным проблемам. Особенно важно следить за чистотой пупка, если вы часто потеете, поскольку пот, скапливающийся в этой области, создаёт отличную среду для размножения бактерий.

Забота о собственном здоровье начинается с внимательного отношения к своему телу, и это касается даже самых мелких деталей, таких как чистота пупка. Не забывайте об этом, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Пупо́к - рубец либо узел на передней брюшной стенке, остающийся после отпадения остатков пуповины у новорождённого ребёнка.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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