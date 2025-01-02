Почему искусственное мясо может быть не так безопасно, как кажется

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осторожнее с этим мясом: могут быть печальные последствия для здоровья

Искусственное мясо становится всё более популярным среди тех, кто пытается сократить потребление продуктов животного происхождения. Однако, как выяснили учёные, оно может быть опасно для здоровья, повышая риск депрессии.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Исследование, проведённое сотрудниками британского университета Суррея, показало, что среди 3 342 участников, две трети из которых составляют женщины, вегетарианцы, употребляющие искусственное мясо, сталкиваются с риском развития депрессии на 42% чаще, чем те, кто избегает таких продуктов.

Но проблемы со здоровьем не ограничиваются только психикой. Учёные также обнаружили, что потребители заменителей мяса чаще страдают от высокого давления и воспалений. По мнению специалистов, эти проблемы могут быть связаны с воспалениями в организме, которые, в свою очередь, нарушают функционирование химических веществ в мозге, что может привести к психическим заболеваниям.

Несмотря на это, исследование также выявило, что у людей, употребляющих искусственное мясо, вероятность развития синдрома раздражённого кишечника ниже на 40%. Эксперты подчёркивают, что искусственное мясо может быть полезным при переходе на растительную диету, но при этом важно осознавать его возможные риски для здоровья.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

