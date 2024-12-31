Британские учёные нашли способ определения продолжительности жизни по крови

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сотрудниками Института психиатрии, психологии и нейронауки при Королевском колледже Лондона был создан тест, благодаря которому можно проанализировать показатели метаболитов и сделать выводы о том, с какой скоростью стареет организм. Помог учёным искусственный интеллект.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Проведя необходимые исследования, учёные выяснили, что люди с ускоренным старением, имеющие биологический возраст выше паспортного, чаще подвержены хроническим болезням.

У них также были найдены более короткие теломеры (кончики хромосомы), защищающие её от различных повреждений во время делении клетки.

Новый метод позволяет уловить не прямую связь между метаболитами и возрастом.

"Метаболомные часы старения могут выявлять ранние признаки ухудшения здоровья, и рассчитать примерный срок жизни человека", — рассказал ведущий автор исследования доктор Джулиан Мутц.

Благодаря этому методу можно также узнать, что может продлить жизнь этим людям, заявил специалист.

Уточнения

Биологический возраст или Возраст развития — понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма. Введение понятия «биологический возраст» объясняется тем, что календарный (паспортный, хронологический) возраст не является достаточным критерием состояния здоровья и трудоспособности стареющего человека.



Метаболи́ты (от греч. μεταβολίτης, metabolítes) — продукты метаболизма каких-либо соединений.

Метаболиты бывают первичными, вторичными, промежуточными (подвергающимися дальнейшим биотрансформациям) и конечными, не подвергающимися дальнейшей биотрансформации и выделяемыми из организма с мочой, калом, потом, выдыхаемым воздухом и др.

