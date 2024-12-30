Рождественское чудо в итальянском Турине

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рождественское медицинское "чудо" случилось в Турине, в Италии. Врачи провели успешную трансплантацию части печени 11-месячной малышке. Донором был её отец.

Фото: flickr.com by Austin Samaritans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Врачи

Две операции, которые были сделаны в прошлом, не принесли желаемого результата.

"Мы сделали две операции в Греции, но не получилось и пришлось ехать за границу. Мы приехали в Турин и провели здесь 4 месяца, прежде, чем сделать операцию. Это лучший подарок, который мы могли бы получить. Это было чудо! Спасибо врачам и в Греции, и здесь, что спасли нашу девочку", — рассказал отец малышки.

Это первая трансплантация от живого донора, которая была проведена здесь. Она является результатом сотрудничества Греческого Агентства по Трансплантации с соответствующим Агентством в Риме, которое предусматривает возможность обмена пациентами.

Уточнения

Трансплантация — в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

