Норовирус в Великобритании: какие новые строгие меры введены

В Великобритании усиливается обеспокоенность из-за быстрого распространения норовируса, крайне заразного вируса. Здравоохранительные службы рекомендуют строгие меры, включая пребывание дома в течение 48 часов.
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Как передается норовирус
Согласно данным NHS, норовирус распространяется следующими путями:
При тесном контакте с зараженным человеком.
Прикосновением к загрязненным поверхностям или предметам с последующим касанием рта.
Через употребление пищи, приготовленной зараженным человеком.
Важно отметить, что антисептические гели на спиртовой основе неэффективны против норовируса, поэтому мытье рук с мылом и водой остается необходимой мерой.
Меры предосторожности для предотвращения заражения Чтобы остановить распространение норовируса, NHS рекомендует:
Избегать тесного контакта с людьми или поверхностями, которые могут быть заражены.
Обрабатывать загрязненное белье и одежду в перчатках и стирать их при температуре 60°C.
Дезинфицировать поверхности средствами на основе хлора.
Соблюдать осторожность с домашними животными, так как чистящие средства могут быть токсичными для них.
Рекомендации для заболевших
Заболевшим следует избегать нахождения на кухне и приготовления пищи до тех пор, пока симптомы не исчезнут минимум на 48 часов.
Следует воздерживаться от посещения работы или учебы в течение того же периода.
Не посещайте больницы и дома престарелых, где находятся уязвимые категории людей.
Регулярное мытье рук с мылом и водой остается самым эффективным способом профилактики, согласно данным Manchester Evening News.
Уточнения
Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.