Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не испорти праздник: вот что съесть перед алкоголем
Манжерок: обзор гостиниц, глэмпинга и турбаз
Волонтёры создают искусственные сугробы для спасения редких нерп
Прогрев автомобиля зимой: что нельзя делать и как правильно подготовить машину к поездке
Гость из морских глубин: кит у знаменитого пляжа Барселоны
С 1 января в России водка и коньяк стали дороже
Как отстирать чёрно-белую одежду, не испортив её? Проверенные лайфхаки
Как научиться пить воду каждый день и забыть о сухости кожи
Нежный шоколадный пирог без муки и масла, который не невредит фигуре

Норовирус в Великобритании: какие новые строгие меры введены

1:50
Здоровье

В Великобритании усиливается обеспокоенность из-за быстрого распространения норовируса, крайне заразного вируса. Здравоохранительные службы рекомендуют строгие меры, включая пребывание дома в течение 48 часов.

вирусы
Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вирусы

Как передается норовирус

Согласно данным NHS, норовирус распространяется следующими путями:

  • При тесном контакте с зараженным человеком.
  • Прикосновением к загрязненным поверхностям или предметам с последующим касанием рта.
  • Через употребление пищи, приготовленной зараженным человеком.

Важно отметить, что антисептические гели на спиртовой основе неэффективны против норовируса, поэтому мытье рук с мылом и водой остается необходимой мерой.

Меры предосторожности для предотвращения заражения
Чтобы остановить распространение норовируса, NHS рекомендует:

  • Избегать тесного контакта с людьми или поверхностями, которые могут быть заражены.
  • Обрабатывать загрязненное белье и одежду в перчатках и стирать их при температуре 60°C.
  • Дезинфицировать поверхности средствами на основе хлора.
  • Соблюдать осторожность с домашними животными, так как чистящие средства могут быть токсичными для них.

Рекомендации для заболевших

  1. Заболевшим следует избегать нахождения на кухне и приготовления пищи до тех пор, пока симптомы не исчезнут минимум на 48 часов.
  2. Следует воздерживаться от посещения работы или учебы в течение того же периода.
  3. Не посещайте больницы и дома престарелых, где находятся уязвимые категории людей.
  4. Регулярное мытье рук с мылом и водой остается самым эффективным способом профилактики, согласно данным Manchester Evening News.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр
Силовые структуры
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр Аудио 
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Российский шоу-бизнес
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Как «оживить» почву на даче после зимы: советы для садоводов!
Норовирус в Великобритании: какие новые строгие меры введены
Кошачья загадка: зачем питомец просит открыть дверь, но остаётся на месте
Задержка рейса из Вьетнама сорвала планы российских туристов
В России ввели новые налоговые правила для криптовалют
Почему даже после ремонта кухня кажется неуютной? Советы, как её преобразить
Простые шаги для предотвращения тусклости кожи
Как рои мини-роботов поднимают грузы в тысячи раз тяжелее
Три повода, чтобы поменять тренера в фитнес-клубе
Тестирование зрения и когнитивная оценка — что нужно знать водителям старше 70
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.