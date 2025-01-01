Норовирус в Великобритании: какие новые строгие меры введены

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Великобритании усиливается обеспокоенность из-за быстрого распространения норовируса, крайне заразного вируса. Здравоохранительные службы рекомендуют строгие меры, включая пребывание дома в течение 48 часов.

Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вирусы

Как передается норовирус

Согласно данным NHS, норовирус распространяется следующими путями:

При тесном контакте с зараженным человеком.

Прикосновением к загрязненным поверхностям или предметам с последующим касанием рта.

Через употребление пищи, приготовленной зараженным человеком.

Важно отметить, что антисептические гели на спиртовой основе неэффективны против норовируса, поэтому мытье рук с мылом и водой остается необходимой мерой.

Меры предосторожности для предотвращения заражения

Чтобы остановить распространение норовируса, NHS рекомендует:

Избегать тесного контакта с людьми или поверхностями, которые могут быть заражены.

Обрабатывать загрязненное белье и одежду в перчатках и стирать их при температуре 60°C.

Дезинфицировать поверхности средствами на основе хлора.

Соблюдать осторожность с домашними животными, так как чистящие средства могут быть токсичными для них.

Рекомендации для заболевших

Заболевшим следует избегать нахождения на кухне и приготовления пищи до тех пор, пока симптомы не исчезнут минимум на 48 часов. Следует воздерживаться от посещения работы или учебы в течение того же периода. Не посещайте больницы и дома престарелых, где находятся уязвимые категории людей. Регулярное мытье рук с мылом и водой остается самым эффективным способом профилактики, согласно данным Manchester Evening News.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).

