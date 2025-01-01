Прорыв в лечении болезни Альцгеймера: что обнаружили учёные

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи, изучающие болезнь Альцгеймера, сделали важное открытие. Они выявили критический клеточный механизм, связанный с прогрессированием заболевания, который теперь становится перспективной целью для разработки новых лекарств.

Фото: Openverse by carefulweb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дедушка

Команда из Исследовательского центра передовых наук Городского университета Нью-Йорка (CUNY ASRC) обнаружила связь между клеточным стрессом в мозге и развитием деменции. "Это открытие открывает путь к созданию препаратов, которые могут замедлить или даже остановить болезнь", — заявляют ученые.

Роль микроглии в прогрессировании болезни

Исследование, опубликованное в журнале Neuron, подчеркивает двойственную роль микроглии — основных иммунных клеток мозга. Одни типы этих клеток защищают здоровье мозга, в то время как другие способствуют нейродегенерации.

Профессор Пинар Айата, ведущий исследователь проекта, отметил:

"Мы сосредоточились на том, чтобы выяснить, какие микроглиальные клетки вредны при болезни Альцгеймера, и как можно воздействовать на них с терапевтической целью".

Учёные обнаружили, что активация стрессового механизма, известного как интегрированная реакция на стресс (ISR), заставляет микроглию вырабатывать токсичные липиды. Эти вещества повреждают нейроны и другие важные клетки мозга, такие как олигодендроциты.

Результаты исследования и новые перспективы

Доклинические испытания показали, что блокирование реакции на стресс или синтеза липидов устраняет симптомы болезни Альцгеймера. Электронная микроскопия выявила скопления "тёмной микроглии" в тканях мозга пациентов. Эти клетки, связанные с клеточным стрессом, были в два раза более многочисленны, чем у здоровых людей старшего возраста.

Анна Флури, соавтор исследования, добавила:

"Наши результаты подтверждают ключевую роль клеточного стресса в нейротоксичном воздействии микроглии при болезни Альцгеймера".

Исследователи считают, что их работа открывает перспективы для создания новых методов лечения, способных значительно замедлить или даже обратить вспять прогрессирование болезни.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания.

