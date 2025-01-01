Прорыв в лечении болезни Альцгеймера: что обнаружили учёные

Исследователи, изучающие болезнь Альцгеймера, сделали важное открытие. Они выявили критический клеточный механизм, связанный с прогрессированием заболевания, который теперь становится перспективной целью для разработки новых лекарств.
Команда из Исследовательского центра передовых наук Городского университета Нью-Йорка (CUNY ASRC) обнаружила связь между клеточным стрессом в мозге и развитием деменции. "Это открытие открывает путь к созданию препаратов, которые могут замедлить или даже остановить болезнь", — заявляют ученые.
Роль микроглии в прогрессировании болезни
Исследование, опубликованное в журнале Neuron, подчеркивает двойственную роль микроглии — основных иммунных клеток мозга. Одни типы этих клеток защищают здоровье мозга, в то время как другие способствуют нейродегенерации.
Профессор Пинар Айата, ведущий исследователь проекта, отметил:
"Мы сосредоточились на том, чтобы выяснить, какие микроглиальные клетки вредны при болезни Альцгеймера, и как можно воздействовать на них с терапевтической целью".
Учёные обнаружили, что активация стрессового механизма, известного как интегрированная реакция на стресс (ISR), заставляет микроглию вырабатывать токсичные липиды. Эти вещества повреждают нейроны и другие важные клетки мозга, такие как олигодендроциты.
Доклинические испытания показали, что блокирование реакции на стресс или синтеза липидов устраняет симптомы болезни Альцгеймера. Электронная микроскопия выявила скопления "тёмной микроглии" в тканях мозга пациентов. Эти клетки, связанные с клеточным стрессом, были в два раза более многочисленны, чем у здоровых людей старшего возраста.
Анна Флури, соавтор исследования, добавила:
"Наши результаты подтверждают ключевую роль клеточного стресса в нейротоксичном воздействии микроглии при болезни Альцгеймера".
Исследователи считают, что их работа открывает перспективы для создания новых методов лечения, способных значительно замедлить или даже обратить вспять прогрессирование болезни.
Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания.
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