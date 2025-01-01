15 важнейших витаминов для женщин и продукты, которые их содержат

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы сохранить здоровье и красоту, организму женщины необходимо получать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Вот список ключевых веществ и продуктов, где они содержатся, чтобы убедиться, что вы обеспечиваете свой организм всем необходимым.

Фото: Freepik is licensed under Free license Талия

Железо

Для чего: поддерживает кроветворение, иммунитет и когнитивные функции.

поддерживает кроветворение, иммунитет и когнитивные функции. Где найти: темно-зелёные листовые овощи, красное мясо, курица, индейка, рыба, бобы, цельнозерновые продукты.

Кальций

Для чего: укрепляет кости и зубы, особенно важен после 20 лет.

укрепляет кости и зубы, особенно важен после 20 лет. Где найти: молочные продукты (молоко, сыр, йогурт), брокколи, капуста.

Магний

Для чего: регулирует мышцы, нервы, иммунитет и давление.

регулирует мышцы, нервы, иммунитет и давление. Где найти: зелёные овощи, орехи, семена, цельнозерновые продукты.

Витамин А

Для чего: улучшает зрение, здоровье кожи и иммунитет.

улучшает зрение, здоровье кожи и иммунитет. Где найти: морковь, батат, тыква, зелёные листовые овощи, печень, рыба, молочные продукты.

Фолиевая кислота

Для чего: поддерживает мозг, образование клеток и предотвращение анемии.

поддерживает мозг, образование клеток и предотвращение анемии. Где найти: авокадо, бобы, яйца, листовые овощи.

Биотин

Для чего: укрепляет волосы, ногти, участвует в обмене веществ.

укрепляет волосы, ногти, участвует в обмене веществ. Где найти: яйца, авокадо, семена, молоко, цветная капуста.

Витамины группы В

Для чего: улучшают обмен веществ, здоровье кожи, волос и нервной системы.

улучшают обмен веществ, здоровье кожи, волос и нервной системы. Где найти: рыба, мясо, птица, яйца, молочные продукты, злаки.

Витамин С

Для чего: защищает клетки от повреждений, укрепляет иммунитет.

защищает клетки от повреждений, укрепляет иммунитет. Где найти: цитрусовые, брокколи, красный перец.

Витамин D

Для чего: укрепляет кости и иммунную систему.

укрепляет кости и иммунную систему. Где найти: лосось, тунец, яичный желток, солнце.

Омега-3

Для чего: поддерживает мозг, сердце и суставы.

поддерживает мозг, сердце и суставы. Где найти: жирная рыба (лосось, скумбрия), растительные масла.

Пробиотики

Для чего: улучшают пищеварение и здоровье кишечника.

улучшают пищеварение и здоровье кишечника. Где найти: йогурт, кефир, чайный гриб, квашеная капуста.

Клетчатка

Для чего: нормализует пищеварение, снижает холестерин.

нормализует пищеварение, снижает холестерин. Где найти: фрукты, овощи, орехи, бобовые.

Пребиотики

Для чего: питают полезные бактерии в кишечнике.

питают полезные бактерии в кишечнике. Где найти: зелёные бананы, чеснок, авокадо, тёмный шоколад.

Мелатонин

Для чего: регулирует сон и менструальные циклы.

регулирует сон и менструальные циклы. Где найти: стимулируется триптофаном (в яйцах) и магнием (в шпинате).

Цинк

Для чего: укрепляет иммунитет и ускоряет заживление тканей.

укрепляет иммунитет и ускоряет заживление тканей. Где найти: бобовые, семена, орехи.

Как добавить в рацион

Разнообразьте питание, включая овощи, рыбу, орехи и кисломолочные продукты.

Обратите внимание на витамины D и омега-3, если вы мало бываете на солнце или не едите жирную рыбу.

При необходимости принимайте добавки, но только после консультации с врачом.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

