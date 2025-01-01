15 важнейших витаминов для женщин и продукты, которые их содержат

Чтобы сохранить здоровье и красоту, организму женщины необходимо получать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Вот список ключевых веществ и продуктов, где они содержатся, чтобы убедиться, что вы обеспечиваете свой организм всем необходимым.
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия
Железо
Для чего: поддерживает кроветворение, иммунитет и когнитивные функции.
Для чего: улучшают пищеварение и здоровье кишечника.
Где найти: йогурт, кефир, чайный гриб, квашеная капуста.
Клетчатка
Для чего: нормализует пищеварение, снижает холестерин.
Где найти: фрукты, овощи, орехи, бобовые.
Пребиотики
Для чего: питают полезные бактерии в кишечнике.
Где найти: зелёные бананы, чеснок, авокадо, тёмный шоколад.
Мелатонин
Для чего: регулирует сон и менструальные циклы.
Где найти: стимулируется триптофаном (в яйцах) и магнием (в шпинате).
Цинк
Для чего: укрепляет иммунитет и ускоряет заживление тканей.
Где найти: бобовые, семена, орехи.
Как добавить в рацион
Разнообразьте питание, включая овощи, рыбу, орехи и кисломолочные продукты.
Обратите внимание на витамины D и омега-3, если вы мало бываете на солнце или не едите жирную рыбу.
При необходимости принимайте добавки, но только после консультации с врачом.
Уточнения
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).