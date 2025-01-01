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15 важнейших витаминов для женщин и продукты, которые их содержат

3:20
Здоровье

Чтобы сохранить здоровье и красоту, организму женщины необходимо получать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Вот список ключевых веществ и продуктов, где они содержатся, чтобы убедиться, что вы обеспечиваете свой организм всем необходимым.

Талия
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия

Железо

  • Для чего: поддерживает кроветворение, иммунитет и когнитивные функции.
  • Где найти: темно-зелёные листовые овощи, красное мясо, курица, индейка, рыба, бобы, цельнозерновые продукты.

Кальций

  • Для чего: укрепляет кости и зубы, особенно важен после 20 лет.
  • Где найти: молочные продукты (молоко, сыр, йогурт), брокколи, капуста.

Магний

  • Для чего: регулирует мышцы, нервы, иммунитет и давление.
  • Где найти: зелёные овощи, орехи, семена, цельнозерновые продукты.

Витамин А

  • Для чего: улучшает зрение, здоровье кожи и иммунитет.
  • Где найти: морковь, батат, тыква, зелёные листовые овощи, печень, рыба, молочные продукты.

Фолиевая кислота

  • Для чего: поддерживает мозг, образование клеток и предотвращение анемии.
  • Где найти: авокадо, бобы, яйца, листовые овощи.

Биотин

  • Для чего: укрепляет волосы, ногти, участвует в обмене веществ.
  • Где найти: яйца, авокадо, семена, молоко, цветная капуста.

Витамины группы В

  • Для чего: улучшают обмен веществ, здоровье кожи, волос и нервной системы.
  • Где найти: рыба, мясо, птица, яйца, молочные продукты, злаки.

Витамин С

  • Для чего: защищает клетки от повреждений, укрепляет иммунитет.
  • Где найти: цитрусовые, брокколи, красный перец.

Витамин D

  • Для чего: укрепляет кости и иммунную систему.
  • Где найти: лосось, тунец, яичный желток, солнце.

Омега-3

  • Для чего: поддерживает мозг, сердце и суставы.
  • Где найти: жирная рыба (лосось, скумбрия), растительные масла.

Пробиотики

  • Для чего: улучшают пищеварение и здоровье кишечника.
  • Где найти: йогурт, кефир, чайный гриб, квашеная капуста.

Клетчатка

  • Для чего: нормализует пищеварение, снижает холестерин.
  • Где найти: фрукты, овощи, орехи, бобовые.

Пребиотики

  • Для чего: питают полезные бактерии в кишечнике.
  • Где найти: зелёные бананы, чеснок, авокадо, тёмный шоколад.

Мелатонин

  • Для чего: регулирует сон и менструальные циклы.
  • Где найти: стимулируется триптофаном (в яйцах) и магнием (в шпинате).

Цинк

  • Для чего: укрепляет иммунитет и ускоряет заживление тканей.
  • Где найти: бобовые, семена, орехи.

Как добавить в рацион

  • Разнообразьте питание, включая овощи, рыбу, орехи и кисломолочные продукты.
  • Обратите внимание на витамины D и омега-3, если вы мало бываете на солнце или не едите жирную рыбу.
  • При необходимости принимайте добавки, но только после консультации с врачом.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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