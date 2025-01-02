ЭКО доступно всем: развеиваем миф о стоимости процедуры

3:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные репродуктивные технологии дают надежду миллионам женщин, мечтающих о материнстве. Однако вокруг процедуры ЭКО по-прежнему существует множество мифов, которые пугают или вводят в заблуждение. Давайте разберемся, что из этого правда, а что — лишь стереотип.

Фото: freepik Беременность

Миф 1: ЭКО можно сделать в любое время — это страховка от возраста

Реальность: возраст имеет значение даже при ЭКО.

Женщинам старше 35 лет сложнее забеременеть, так как уменьшается запас и ухудшается качество яйцеклеток. Если материнство пока не входит в ваши планы, узнайте свой уровень антимюллерова гормона (АМГ) — он показывает репродуктивный потенциал. В Москве такой анализ можно сделать бесплатно по полису ОМС.

Совет: если планируете отложить беременность, рассмотрите возможность заморозки яйцеклеток. Это даёт больше шансов на успешное материнство в будущем.

Миф 2: ЭКО нужно только после 35-40 лет

Реальность: бесплодие может быть диагностировано в любом возрасте.

ВОЗ сообщает, что каждая шестая пара в мире сталкивается с трудностями зачатия. Причины бесплодия могут быть разными: от эндометриоза до мужского фактора. Если женщина моложе 35 лет не может забеременеть в течение года без контрацепции, стоит обратиться к врачу. После 35 лет этот срок сокращается до шести месяцев.

Важно: молодые женщины также могут нуждаться в ЭКО. Программа в Москве позволяет бесплатно пройти диагностику и получить необходимую помощь

Миф 3: ЭКО слишком дорого

Реальность: ЭКО доступно по ОМС.

Многие считают, что ЭКО — привилегия обеспеченных людей, но в Москве процедуру можно пройти бесплатно при наличии медицинских показаний. Более того, биобанки предоставляют услуги по криоконсервации яйцеклеток бесплатно на срок до двух лет.

Факт: квоты на ЭКО доступны всем гражданам с полисом ОМС. Если беременность не наступила, направление можно получить повторно.

Миф 4: ЭКО опасно для здоровья и вызывает рак

Реальность: научные исследования опровергли этот миф.

Многочисленные исследования показывают, что даже многократные циклы ЭКО не повышают риск рака. Протоколы стимуляции разработаны с учётом безопасности пациенток, а слухи об онкологии после ЭКО часто связаны с уже существующими заболеваниями, такими как эндометриоз.

Важно: процедура ЭКО безопасна, если её проводят под наблюдением опытных специалистов.

Миф 5: После ЭКО дети рождаются с патологиями

Реальность: метод зачатия не влияет на здоровье ребёнка.

Современные технологии позволяют минимизировать риски. В Москве доступны генетические тесты эмбрионов, которые выявляют возможные аномалии ещё до наступления беременности.

Факт: дети, рождённые в результате ЭКО, ничем не отличаются от зачатых естественным путём.

Итог: ЭКО — это шанс на материнство без мифов

ЭКО стало доступным и безопасным методом для миллионов женщин. В Москве созданы условия для поддержания репродуктивного здоровья: бесплатные анализы, диагностика, квоты на ЭКО и криоконсервация.

Но даже передовые технологии не заменят заботу о здоровье. Регулярные обследования, консультации с врачами и осознание репродуктивного потенциала помогут вам быть готовыми к материнству, когда придёт время.