Питание при менопаузе: как сбалансировать гормоны и улучшить сон

Менопауза — это важный период в жизни женщины, который часто сопровождается приливами, перепадами настроения и изменениями веса. Одним из ключевых факторов, помогающих справиться с этими симптомами, является правильное питание. Вот список продуктов, которые стоит включить в рацион, чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровье.
Лосось богат белком и омега-3 жирными кислотами, которые:
Добавляйте лосось в салаты, супы или запекайте его в духовке для здорового ужина.
Этот продукт богат белком и пробиотиками, которые:
Выбирайте йогурт без добавленного сахара для максимальной пользы.
Яйца содержат витамин D, который помогает организму усваивать кальций, и белок, необходимый для поддержания мышечной массы. Регулярное их употребление:
Начните утро с яиц, чтобы зарядиться энергией на весь день.
Миндаль богат магнием, кальцием и полезными жирами, которые:
Небольшая горсть миндаля станет идеальным перекусом между приёмами пищи.
Шпинат, брокколи и капуста богаты кальцием, магнием и клетчаткой. Эти продукты:
Добавляйте зелень в салаты, супы или используйте как гарнир.
Киноа содержит фитоэстрогены — растительные соединения, которые:
Клетчатка и белок в киноа также регулируют уровень сахара в крови и улучшают работу кишечника.
Авокадо — источник мононенасыщенных жиров, которые:
Добавляйте авокадо в салаты, готовьте пасту или используйте как полезный заменитель майонеза.
Чтобы минимизировать симптомы менопаузы, исключите или сократите употребление:
Эти продукты усиливают приливы, перепады настроения и нарушают сон.
Сбалансированное питание может существенно облегчить симптомы менопаузы, улучшить настроение и помочь поддерживать здоровый вес. Регулярно добавляйте в рацион эти полезные продукты и старайтесь избегать тех, что усугубляют состояние.
Менопауза - окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.