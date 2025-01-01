Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки водителей: когда блокировка обочины может обернуться штрафом
Как избавиться от грибных комариков и их личинок на комнатных растениях
Продукты, которые продлевают жизнь: 5 главных фаворитов
Британцы на собственном опыте ощутили последствия нестабильных энергетических рынков
Зимний парфюм: 5 советов, чтобы аромат держался долго
Вес никак не уходит! Что делать, ответила нутрициолог
Яна Рудковская показала семейную пижамную вечеринку у ёлки
Искусственные сугробы для нерп: волонтёры Финляндии борются за выживание редких животных
Как устроен Джапанди — тренд в дизайне интерьера, который сейчас в моде

Худеем без таблеток: 7 продуктов, которые подавляют аппетит

2:36
Здоровье

Если вы хотите справиться с чувством голода и сбросить лишний вес, обратите внимание на продукты, которые действуют как натуральные аналоги препаратов для похудения.

Овощи и фрукты помогают похудеть
Фото: Freepik is licensed under License: Free
Овощи и фрукты помогают похудеть

Они помогают надолго сохранять сытость, улучшая пищеварение и ускоряя метаболизм. Вот список продуктов, которые станут вашими союзниками в борьбе с лишними килограммами.

Овёс и ячмень

Овсянка и перловка содержат бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая превращается в гелеобразное вещество и замедляет опорожнение желудка. Это помогает дольше чувствовать сытость. Перловка станет отличным гарниром для мясных блюд, а овсянка — идеальным завтраком.

Греческий йогурт

Греческий йогурт без добавок богат белком, который переваривается дольше углеводов, создавая ощущение сытости. Белок также стимулирует естественную секрецию GLP-1 — гормона, регулирующего аппетит. Выбирайте йогурты без сахара, чтобы избежать скачков глюкозы.

Семена чиа

Эти маленькие семена впитывают жидкость, увеличиваясь в объеме, и заполняют желудок. Добавьте ложку чиа в йогурт, овсянку или смузи — и вы дольше не будете испытывать голод.

Чечевица

Чечевица сочетает в себе высокое содержание белка и клетчатки, что делает её идеальной добавкой к супам и салатам. Она помогает снизить калорийность блюд и делает их более сытными.

Авокадо

Авокадо — это источник полезных мононенасыщенных жиров, которые стимулируют выработку GLP-1. Попробуйте добавить его в тосты, салаты или приготовьте домашний соус. Этот фрукт не только помогает контролировать аппетит, но и улучшает общее состояние организма.

Яблоки

Пектин, содержащийся в яблоках, расширяется в желудке, замедляя пищеварение и продлевая ощущение сытости. Съешьте одно яблоко перед обедом, чтобы снизить аппетит, или добавьте его к перекусу с орехами или варёным яйцом.

Орехи

Орехи содержат белки, клетчатку и полезные жиры, которые помогают сохранить чувство насыщения на длительное время. Грецкие, миндаль или фундук — отличные варианты для перекусов или добавок в блюда.

Итог

Эти 7 продуктов помогут вам контролировать аппетит и насыщать организм полезными веществами. Добавьте их в свой рацион, чтобы худеть с комфортом и заботой о здоровье.

Уточнения

Овёс (лат. Avéna) — род однолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), включающий широко известный вид — овёс посевной, возделываемый в промышленных масштабах как пищевое и кормовое растение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Сейчас читают
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Авто
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году Аудио 
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Последние материалы
Идеальные сочетания хумуса! Откройте для себя новые вкусы
Мобилизованных в ВСУ сразу после учебки бросают на передовую, где они исчезают
Как молодёжь борется с профвыгоранием сегодня
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Гимнастика для пожилых: 15 минут в день остановят старение
Секреты раннего урожая: 5 сортов перца, которые стоит попробовать
Ваша любовь к сладкому — это работа генов
Секрет долговечности постельного белья: выбираем и ухаживаем правильно
7 ошибок в уходе за кожей, которые приводят к старению
Легендарное блюдо на вашем столе: бефстроганов за 30 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.