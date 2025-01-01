Худеем без таблеток: 7 продуктов, которые подавляют аппетит

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите справиться с чувством голода и сбросить лишний вес, обратите внимание на продукты, которые действуют как натуральные аналоги препаратов для похудения.

Фото: Freepik is licensed under License: Free Овощи и фрукты помогают похудеть

Они помогают надолго сохранять сытость, улучшая пищеварение и ускоряя метаболизм. Вот список продуктов, которые станут вашими союзниками в борьбе с лишними килограммами.

Овёс и ячмень

Овсянка и перловка содержат бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая превращается в гелеобразное вещество и замедляет опорожнение желудка. Это помогает дольше чувствовать сытость. Перловка станет отличным гарниром для мясных блюд, а овсянка — идеальным завтраком.

Греческий йогурт

Греческий йогурт без добавок богат белком, который переваривается дольше углеводов, создавая ощущение сытости. Белок также стимулирует естественную секрецию GLP-1 — гормона, регулирующего аппетит. Выбирайте йогурты без сахара, чтобы избежать скачков глюкозы.

Семена чиа

Эти маленькие семена впитывают жидкость, увеличиваясь в объеме, и заполняют желудок. Добавьте ложку чиа в йогурт, овсянку или смузи — и вы дольше не будете испытывать голод.

Чечевица

Чечевица сочетает в себе высокое содержание белка и клетчатки, что делает её идеальной добавкой к супам и салатам. Она помогает снизить калорийность блюд и делает их более сытными.

Авокадо

Авокадо — это источник полезных мононенасыщенных жиров, которые стимулируют выработку GLP-1. Попробуйте добавить его в тосты, салаты или приготовьте домашний соус. Этот фрукт не только помогает контролировать аппетит, но и улучшает общее состояние организма.

Яблоки

Пектин, содержащийся в яблоках, расширяется в желудке, замедляя пищеварение и продлевая ощущение сытости. Съешьте одно яблоко перед обедом, чтобы снизить аппетит, или добавьте его к перекусу с орехами или варёным яйцом.

Орехи

Орехи содержат белки, клетчатку и полезные жиры, которые помогают сохранить чувство насыщения на длительное время. Грецкие, миндаль или фундук — отличные варианты для перекусов или добавок в блюда.

Итог

Эти 7 продуктов помогут вам контролировать аппетит и насыщать организм полезными веществами. Добавьте их в свой рацион, чтобы худеть с комфортом и заботой о здоровье.

Уточнения

Овёс (лат. Avéna) — род однолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), включающий широко известный вид — овёс посевной, возделываемый в промышленных масштабах как пищевое и кормовое растение.

