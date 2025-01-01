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Вредные советы о здоровье: мифы в которые вы верите

2:49
Здоровье

В эпоху интернета мифы о здоровье распространяются быстрее, чем проверенные факты. Доктор Google и псевдоэксперты уверяют нас в необходимости "детоксов" или "чудо-диет", но на деле многие из этих советов могут быть бесполезными или даже вредными. Разберёмся с тремя популярными мифами.

Соки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Соки

Полезные продукты могут быть опасны

Некоторые продукты, которые раньше считались полезными, вдруг начинают воспринимать как угрозу здоровью. Рассмотрим примеры:

  • Овсянка: противники углеводов заявляют, что она повышает уровень сахара в крови так же, как шоколад. На деле, это нормальная реакция организма на углеводы. Добавьте в овсянку белок (например, яйцо), чтобы снизить колебания сахара, и вы получите идеальный завтрак.
  • Растительные масла: они обвиняются в провоцировании сердечных заболеваний, но исследования показывают: проблема не в самих маслах, а в чрезмерном употреблении ультраобработанных продуктов.
  • Смузи: их называют "сахарными бомбами", но они полезны как источник фруктов и овощей, которые многие недоедают. Чтобы снизить сахар в смузи, добавьте ингредиенты с жирами или белками, например, авокадо или йогурт.

Иммунитет нельзя прокачать

Популярная идея о том, что определённые продукты могут "усилить иммунитет", не имеет научного обоснования.

  • Иммунная система: сложный механизм, и её "усиление" не всегда полезно. Например, чрезмерно активный иммунитет может стать причиной аутоиммунных заболеваний.
  • Единственный способ поддерживать иммунитет: это здоровый образ жизни: полноценный сон, умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек.
  • Забудьте о чудо-коктейлях с куркумой и экзотическими ягодами: они не заменят прививок и заботы о своём здоровье.

Все проблемы из-за гормонального дисбаланса

Популярные заявления о том, что бессонница, мигрень или набор веса — следствие гормональных нарушений, часто используются для продажи дорогостоящих добавок.

  • Гормоны действительно влияют на здоровье, но их уровень колеблется на протяжении всей жизни. "Гормональный дисбаланс" — это слишком общее понятие, чтобы объяснить конкретные проблемы.
  • Если вы чувствуете симптомы, обратитесь к врачу для обследования. Прежде чем покупать БАДы или следовать советам "гуру по здоровью", убедитесь, что рекомендации даны специалистом.

Итог

Многие советы, которые кажутся правдоподобными, на деле оказываются мифами. Доверяйте только проверенным источникам и обращайтесь к врачам, чтобы избежать ненужных рисков для здоровья.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος - сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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