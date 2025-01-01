Ночью не спится: эти продукты помогут справиться с бессонницей

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы устали ворочаться по ночам в поисках сна, попробуйте простое и естественное решение – добавить в рацион продукты, которые помогут расслабиться и улучшить качество ночного отдыха. Эти вкусные и полезные продукты заменят снотворное и помогут наладить режим сна.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Овсяная каша

Привычная утренняя овсянка может стать вашим лучшим союзником для ночного отдыха. Она содержит мелатонин – гормон сна, который помогает организму расслабиться. Кроме того, овес стимулирует выработку инсулина, повышая уровень сахара в крови, что вызывает естественную сонливость. Ужин с овсянкой – идеальный способ быстро уснуть.

Миндаль

Горсть миндаля – это не только вкусно, но и полезно для сна. Орехи содержат триптофан и магний, которые расслабляют мышцы, стабилизируют сердечный ритм и помогают нервной системе успокоиться. Всего несколько орешков перед сном – и вы погружаетесь в безмятежный отдых.

Вишня и черешня

Эти ягоды – природный источник мелатонина, который регулирует цикл сна. Регулярное их употребление поможет наладить биологические часы и избавиться от бессонницы. Они вкусны как в свежем виде, так и в соках или замороженных вариантах.

Темный шоколад

Полезная сладость, богатая серотонином, который расслабляет тело и помогает справиться с тревогой. Однако важно выбирать шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%) и употреблять его в небольших количествах, чтобы избежать переизбытка сахара.

Бананы

Этот тропический фрукт богат витамином B6, который превращает триптофан в серотонин – гормон, помогающий расслабиться. Бананы не только вкусны, но и эффективны для улучшения настроения и подготовки организма ко сну.

Итог

Добавив в рацион эти пять продуктов, вы не только наладите сон, но и улучшите общее самочувствие. Пусть ваш вечерний ритуал станет вкусным и полезным шагом к крепкому ночному отдыху.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

