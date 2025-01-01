Как избежать похмелья после новогодней ночи: 7 рабочих советов

Новогодние праздники ассоциируются с весельем и застольями, где алкоголь занимает не последнее место. Чтобы утро 1 января не стало испытанием для организма, важно соблюдать несколько простых правил. Эти советы помогут уменьшить риск похмелья и сохранить хорошее настроение.
Умеренность — лучший способ избежать похмелья. Не стоит пытаться угнаться за количеством выпитого, особенно если это крепкий алкоголь. Выбирайте качественные напитки и изучайте их состав. Напитки с высоким содержанием сахара или дешёвый алкоголь увеличивают риск утреннего недомогания.
Смешивание разных видов алкоголя — одна из главных ошибок, ведущих к плохому самочувствию. Если всё же решили переходить с одного напитка на другой, следуйте правилу: повышайте градус, а не понижайте. Избегайте коктейлей с газированными напитками или соками, так как они ускоряют всасывание алкоголя.
Обезвоживание — одна из главных причин похмелья. Чередуйте алкогольные напитки с водой, морсом или соком. Это поможет поддерживать водный баланс, снизить концентрацию алкоголя в организме и избежать сильного обезвоживания.
Употребление пищи перед выпивкой замедляет всасывание алкоголя. Предпочтение стоит отдавать жирным или белковым блюдам, например, рыбе, мясу или бутербродам с маслом. В течение вечера не забывайте о закусках, чтобы поддерживать энергию организма.
Сон — важнейшая часть восстановления организма. Постарайтесь лечь спать вовремя, даже если празднование в самом разгаре. Перед сном создайте комфортные условия, избегайте кофеина и алкоголя, чтобы облегчить засыпание.
Если всё-таки похмелья избежать не удалось, можно воспользоваться проверенными средствами:
Продолжайте пить воду после застолья. Для восстановления подойдут травяные чаи, компоты или квас. Избегайте кофеина, который усугубляет обезвоживание. Регулярное употребление жидкости улучшит самочувствие и ускорит выведение токсинов.
Алкоголь может добавить веселья празднику, но избыточное его употребление — путь к испорченному утру. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете провести новогоднюю ночь с удовольствием, сохранив здоровье и хорошее настроение.
Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.