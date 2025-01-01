Как избежать похмелья после новогодней ночи: 7 рабочих советов

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новогодние праздники ассоциируются с весельем и застольями, где алкоголь занимает не последнее место. Чтобы утро 1 января не стало испытанием для организма, важно соблюдать несколько простых правил. Эти советы помогут уменьшить риск похмелья и сохранить хорошее настроение.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain похмелье

Соблюдайте меру

Умеренность — лучший способ избежать похмелья. Не стоит пытаться угнаться за количеством выпитого, особенно если это крепкий алкоголь. Выбирайте качественные напитки и изучайте их состав. Напитки с высоким содержанием сахара или дешёвый алкоголь увеличивают риск утреннего недомогания.

Не смешивайте разные напитки

Смешивание разных видов алкоголя — одна из главных ошибок, ведущих к плохому самочувствию. Если всё же решили переходить с одного напитка на другой, следуйте правилу: повышайте градус, а не понижайте. Избегайте коктейлей с газированными напитками или соками, так как они ускоряют всасывание алкоголя.

Пейте воду

Обезвоживание — одна из главных причин похмелья. Чередуйте алкогольные напитки с водой, морсом или соком. Это поможет поддерживать водный баланс, снизить концентрацию алкоголя в организме и избежать сильного обезвоживания.

Ешьте перед и во время застолья

Употребление пищи перед выпивкой замедляет всасывание алкоголя. Предпочтение стоит отдавать жирным или белковым блюдам, например, рыбе, мясу или бутербродам с маслом. В течение вечера не забывайте о закусках, чтобы поддерживать энергию организма.

Достаточно спите

Сон — важнейшая часть восстановления организма. Постарайтесь лечь спать вовремя, даже если празднование в самом разгаре. Перед сном создайте комфортные условия, избегайте кофеина и алкоголя, чтобы облегчить засыпание.

Употребляйте народные средства

Если всё-таки похмелья избежать не удалось, можно воспользоваться проверенными средствами:

Рассол, имбирный чай или лимонный сок с мёдом помогут снять симптомы.

Горячий суп или лёгкий завтрак из углеводов и белков ускорят восстановление.

Минеральная вода без газа восполнит электролитный баланс.

Лёгкая прогулка на свежем воздухе поможет взбодриться.

Следите за водным балансом

Продолжайте пить воду после застолья. Для восстановления подойдут травяные чаи, компоты или квас. Избегайте кофеина, который усугубляет обезвоживание. Регулярное употребление жидкости улучшит самочувствие и ускорит выведение токсинов.

Итог

Алкоголь может добавить веселья празднику, но избыточное его употребление — путь к испорченному утру. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете провести новогоднюю ночь с удовольствием, сохранив здоровье и хорошее настроение.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

