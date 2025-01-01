Постоянный зверский аппетит: о чём говорит ваш организм

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас иногда шутят: "У меня такой зверский аппетит, что и слона бы съел". Но если этот аппетит становится постоянным, стоит обратить внимание на возможные проблемы со здоровьем.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Когда желание есть не прекращается, это может быть сигналом, который нельзя игнорировать. Прежде всего, постоянный голод может привести к перееданию, что, в свою очередь, вызывает множество серьёзных заболеваний. Но в некоторых случаях сама причина постоянного голода кроется в существующих проблемах со здоровьем.

По словам врачей, одним из главных факторов переедания может быть сахарный диабет, недостаток инсулина или резистентность клеток к инсулину. Эти состояния затрудняют проникновение глюкозы в клетки, и, как результат, развивается дефицит глюкозы, который активирует пищевой центр в мозге, заставляя нас постоянно искать еду. Это явление часто наблюдается у людей с диабетом.

Другой причиной постоянного голода может быть гипертиреоз - заболевание щитовидной железы, при котором увеличивается выработка гормонов тироксина и трийодтиронина. В этом случае зверский аппетит сопровождается такими симптомами, как слабость, выпадение волос и повышенная раздражительность.

Ещё одной возможной причиной хронического голода являются паразитарные инфекции, такие как гельминтоз. Эти заболевания часто возникают после потребления плохо прожаренного мяса, речной рыбы или неочищенной воды.

Таким образом, если вас мучает постоянное желание есть, важно не просто ограничить порции, но и проконсультироваться с врачом, чтобы исключить или подтвердить наличие заболеваний, требующих лечения

Уточнения

Инсули́н - гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы, оказывает многогранное влияние на обмен веществ практически во всех тканях.

