Переели мандаринов: узнайте, чем это грозит вашему организму

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мандарины — неизменный символ Нового года, который ассоциируется с праздниками и уютом. Но как и с любым лакомством, с ними важно соблюдать меру. Рассмотрим, что может случиться, если не удержаться и съесть слишком много этих ярких ароматных фруктов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain мандарины

Почему мандарины могут быть опасны

Мандарины содержат большое количество салициловой кислоты — природного аналога аспирина. В небольших количествах это вещество полезно, но переедание может привести к ряду неприятных последствий:

Проблемы с кожей : избыток салициловой кислоты расширяет капилляры, что может вызвать покраснения, зуд или высыпания. Многие путают это с аллергией, но чаще речь идет о пищевой непереносимости.

: избыток салициловой кислоты расширяет капилляры, что может вызвать покраснения, зуд или высыпания. Многие путают это с аллергией, но чаще речь идет о пищевой непереносимости. Нарушение работы ЖКТ: большое количество мандаринов способно спровоцировать вздутие живота, изжогу и обострение хронических заболеваний желудка.

большое количество мандаринов способно спровоцировать вздутие живота, изжогу и обострение хронических заболеваний желудка. Уровень сахара в крови : людям с диабетом стоит есть мандарины с осторожностью: их избыток может привести к скачкам сахара.

: людям с диабетом стоит есть мандарины с осторожностью: их избыток может привести к скачкам сахара. Кислотность: если есть мандарины натощак, кислота может раздражать слизистую желудка.

Как правильно употреблять мандарины

Чтобы мандарины принесли только радость и пользу, диетологи советуют:

Соблюдать н о рму: безопасное количество мандаринов — от 2 до 4 штук в день для здорового взрослого человека.

н рму: безопасное количество мандаринов — от 2 до 4 штук в день для здорового взрослого человека. Не начинать утро с цитрусовых : избегайте употребления мандаринов натощак, чтобы не спровоцировать проблемы с желудком.

: избегайте употребления мандаринов натощак, чтобы не спровоцировать проблемы с желудком. Есть фрукты до вечера: после 17:00 организм хуже справляется с кислотами, содержащимися в мандаринах.

после 17:00 организм хуже справляется с кислотами, содержащимися в мандаринах. Мойте мандарины: перед употреблением обязательно промывайте фрукты в теплой воде, чтобы удалить возможные остатки химикатов.

Кому стоит ограничить мандарины

Некоторые категории людей должны быть особенно осторожны с этим фруктом:

Люди с диабетом : высокое содержание сахаров в мандаринах требует строгого контроля.

: высокое содержание сахаров в мандаринах требует строгого контроля. Аллергики: если даже небольшой кусочек вызывает отек или сыпь, лучше отказаться от мандаринов.

если даже небольшой кусочек вызывает отек или сыпь, лучше отказаться от мандаринов. Люди с заболеваниями ЖКТ: мандарины могут усугубить гастрит, язву и другие проблемы желудочно-кишечного тракта.

Вывод

Мандарины — это не только вкусно, но и полезно, если знать меру. Они богаты витаминами, способствуют укреплению иммунитета и поднимают настроение. Главное — не увлекаться и придерживаться простых правил, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

