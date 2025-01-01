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Рак больше не приговор: как молекулярные переключатели могут лечить онкологию

1:32
Здоровье

Учёные из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) сделали невероятное открытие — у раковых клеток обнаружена "кнопка отмены", которая может трансформировать их обратно в здоровые клетки. Это открытие касается рака толстой кишки, но исследователи уверены, что разработанная технология может быть применима и для других типов рака.

Опытные образцы растворов красителей
Фото: КНЦ СО РАН by Анастасия Тамаровская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Опытные образцы растворов красителей

Традиционные методы лечения рака основываются на уничтожении злокачественных образований, однако они часто сопровождаются побочными эффектами и рецидивами заболевания. Корейские учёные предложили новый подход: вместо того чтобы уничтожать рак, они предложили возвращать раковые клетки в их нормальное, здоровое состояние.

Для этого была создана модель, представляющая собой цифрового двойника генной сети, участвующей в процессе преобразования незрелых клеток в специализированные. Эта модель помогла учёным выявить "молекулярные переключатели", которые могут вернуть раковые клетки к нормальному состоянию.

Эффективность нового метода была подтверждена в ходе экспериментов, включая испытания на животных. Хотя исследования проводились только на клетках рака толстой кишки, учёные предполагают, что аналогичные молекулярные переключатели можно будет найти и для других видов рака. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения, которые не будут так травмировать организм, как традиционная терапия.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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