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Загрязнение воздуха вызывает не только болезни сердца, но и психические расстройства

1:24
Здоровье

Загрязнение воздуха, особенно двуокисью азота, представляет собой не только угрозу для физического здоровья, но и для психического. Масштабное исследование, проведённое специалистами из Сент-Эндрюсского университета, показало, что регулярный контакт с загрязнённым воздухом может быть связан с повышенным риском госпитализаций из-за психологических расстройств. Это открытие подчёркивает важность воздействия загрязнителей на психическое здоровье, которое ранее было недостаточно изучено.

Люди в городе
Фото: commons.wikimedia.org by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди в городе

Исследование охватило 200 тысяч жителей Шотландии и установило, что загрязнение воздуха способствует увеличению случаев госпитализаций по причинам, связанным с расстройствами поведения и психическими заболеваниями. До этого исследования в основном концентрировались на физическом здоровье, таких как заболевания сердца и лёгких, и на повышении смертности, но влияние на психику оставалось в тени.

Учёные подчёркивают, что ужесточение стандартов по снижению загрязнения воздуха может не только улучшить физическое здоровье населения, но и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Они также поднимают важность перехода на возобновляемые источники энергии, что в будущем может помочь уменьшить число людей с психическими и физическими заболеваниями, вызванными загрязнением.

Уточнения

Оксид азота(IV) (диоксид азота, двуокись азота) NO2 - бинарное неорганическое соединение азота с кислородом, которое представляет собой ядовитый газ красно-бурого цвета с резким неприятным запахом или желтоватую жидкость.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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