Загрязнение воздуха вызывает не только болезни сердца, но и психические расстройства

Загрязнение воздуха, особенно двуокисью азота, представляет собой не только угрозу для физического здоровья, но и для психического. Масштабное исследование, проведённое специалистами из Сент-Эндрюсского университета, показало, что регулярный контакт с загрязнённым воздухом может быть связан с повышенным риском госпитализаций из-за психологических расстройств. Это открытие подчёркивает важность воздействия загрязнителей на психическое здоровье, которое ранее было недостаточно изучено.
Исследование охватило 200 тысяч жителей Шотландии и установило, что загрязнение воздуха способствует увеличению случаев госпитализаций по причинам, связанным с расстройствами поведения и психическими заболеваниями. До этого исследования в основном концентрировались на физическом здоровье, таких как заболевания сердца и лёгких, и на повышении смертности, но влияние на психику оставалось в тени.
Учёные подчёркивают, что ужесточение стандартов по снижению загрязнения воздуха может не только улучшить физическое здоровье населения, но и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Они также поднимают важность перехода на возобновляемые источники энергии, что в будущем может помочь уменьшить число людей с психическими и физическими заболеваниями, вызванными загрязнением.
Оксид азота(IV) (диоксид азота, двуокись азота) NO2 - бинарное неорганическое соединение азота с кислородом, которое представляет собой ядовитый газ красно-бурого цвета с резким неприятным запахом или желтоватую жидкость.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.