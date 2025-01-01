Учёные нашли связь между грибами в носу и респираторными заболеваниями

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто шмыгаете носом или страдаете от аллергии? Возможно, в этом виноваты грибы. Международная команда учёных обнаружила, что у людей, страдающих астмой и поллинозом, в носу обитает особая микробиота, которая включает разнообразные виды грибков. Результаты исследования показали, что микробиота у этих людей отличается от состава у здоровых людей.

Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грипп

Поллиноз, или аллергический риноконъюнктивит, а также астма — одни из самых распространённых хронических заболеваний дыхательных путей. Ежегодно более 400 миллионов человек страдают от поллиноза, а около 260 миллионов — от астмы. Учёные из Университета Джорджа Вашингтона исследовали образцы из носа 339 детей и молодых людей. Из них 47 страдали только поллинозом, 155 — одновременно астмой и поллинозом, 12 — только астмой, а 125 были здоровыми.

Оказалось, что у людей с поллинозом и/или астмой микробиота носа более разнообразна и содержит больше видов грибков, чем у здоровых участников. Учёные полагают, что поллиноз может способствовать увеличению разнообразия микробиоты и изменению её состава в верхних дыхательных путях.

Эти данные открывают новые перспективы для изучения связи между грибами в носу и развитием респираторных заболеваний, что может помочь в разработке новых методов лечения таких заболеваний.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

