Чем опасен витамин D и как не ошибиться с его дозировкой

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зима — это не только время снежных просторов и холодных ветров, но и период, когда уровень солнечного света значительно снижается. В таких условиях многие начинают активно принимать витамин D, который помогает организму адаптироваться и восполняет дефицит солнечного света.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Однако, как показали исследования, в некоторых добавках, продающихся в аптеке, дозировка витамина D может значительно превышать безопасные нормы. Эксперты отмечают, что безопасной суточной нормой витамина D является 20 микрограммов (800 единиц). Но из 23 проверенных добавок только 4 соответствовали этой дозировке. Некоторые препараты содержали до 100 микрограммов, что в пять раз превышает максимальную дозу.

Переизбыток витамина D может привести к неприятным последствиям, таким как тошнота, боли в животе и даже болезни почек. Несмотря на свою важность для здоровья костей, иммунной системы и метаболизма, витамин D не всегда нужен в добавках. Например, у людей, которые проводят достаточно времени на солнце летом, дефицит витамина D маловероятен.

Особенно важен витамин D для пожилых людей и тех, кто редко бывает на улице. Чтобы не навредить здоровью, врачи советуют соблюдать дозировку витамина D и принимать его только по назначению.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества, которые синтезируются у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступают в организм человека с пищей.

