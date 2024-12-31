Почему не стоит использовать кондиционеры для обогрева зимой

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование кондиционеров в зимний период может нанести вред здоровью и привести к поломке устройства, предупреждают эксперты. Хотя многие применяют кондиционеры для обогрева, такие устройства пересушивают воздух, что негативно сказывается на коже, глазах и слизистых оболочках.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Низкая влажность воздуха ослабляет иммунную систему, увеличивает риск простудных заболеваний и аллергенных реакций. Также важно помнить, что накопление пыли и аллергенов в кондиционере может ухудшить качество воздуха в помещении. Специалисты советуют регулярно чистить и менять фильтры кондиционеров, чтобы снизить вероятность аллергий и сохранить чистоту воздуха.

Кроме того, зимой из-за холода конденсат, образующийся в системе кондиционирования, может замерзать, образуя лёд на внешнем блоке устройства. Это блокирует поток воздуха, снижая эффективность работы кондиционера. Низкая температура также увеличивает нагрузку на компрессор, что может привести к его перегреву и преждевременному износу. В результате кондиционер может выйти из строя.

Уточнения

Кондиционе́р - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



