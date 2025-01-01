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Оливковое масло против болезни Альцгеймера — новые данные

2:23
Здоровье

Может ли привычный продукт из кухни стать помощником в борьбе с когнитивными нарушениями? Ученые из фармацевтического колледжа Харрисона при Университете Оберна провели исследование, которое подтверждает: оливковое масло может благотворно влиять на мозг.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Эксперимент, который удивил

В эксперименте приняли участие 25 человек с умеренными когнитивными нарушениями. На протяжении шести месяцев они ежедневно употребляли по 30 мл (примерно три столовые ложки) оливкового масла. Участников разделили на две группы: первая использовала масло Extra Virgin (EVOO), богатое фенолами, вторая — рафинированное масло (ROO), лишенное этих веществ.

Перед началом и по окончании эксперимента участники прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ), ряд когнитивных тестов и сдали анализы крови на биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера. Исследователи отмечают: "И EVOO, и ROO улучшили когнитивные функции".

Результаты МРТ: что обнаружили

МРТ показало различия в воздействии масел. EVOO способствовало улучшению работы гематоэнцефалического барьера и усилило функциональную связь между участками мозга. ROO, в свою очередь, активировало зоны мозга, отвечающие за память, в момент выполнения задач.

Гематоэнцефалический барьер выполняет ключевую роль в защите мозга, препятствуя проникновению токсинов из крови и помогая удалять продукты метаболизма. Его нормальная работа — залог здорового состояния мозга.

Влияние на биомаркеры болезни Альцгеймера

Ученые также зафиксировали изменения в уровнях биомаркеров болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные и тау-фосфорилированные белки. В обоих случаях их показатели улучшились, что говорит о положительном влиянии масла на организм участников.

Возможности для будущих открытий

Это исследование открывает перспективы дальнейших изучений, которые помогут глубже понять механизмы влияния пищевых продуктов на здоровье мозга. Возможно, именно оливковое масло станет одной из ключевых составляющих профилактики когнитивных нарушений.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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