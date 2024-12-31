Сон в объятиях: почему утяжеленное одеяло меняет жизнь

Вы задумывались, как обычное одеяло может стать ключом к качественному сну и внутреннему спокойствию? Утяжеленное одеяло — не просто аксессуар, а важный инструмент для улучшения самочувствия.
Тяжелое одеяло действует как мягкое и равномерное давление, напоминающее объятия. Это стимулирует выработку серотонина — гормона, улучшающего настроение и сон.
Метод глубокого сенсорного давления (ГСД), основанный на использовании утяжеленных одеял, успокаивает нервную систему, снижает тревожность и помогает расслабиться.
Кроме того, давление способствует выработке окситоцина — гормона, который помогает справляться со стрессом, облегчает боль и укрепляет иммунитет.
Тяжелые одеяла особенно полезны людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). В таких случаях даже минимальный шум может вызывать раздражение, мешая сосредоточиться или заснуть.
Когда тело чувствует давление, частота сердцебиения и дыхания замедляется. Это помогает нервной системе успокоиться, создавая условия для глубокого сна.
Бессонница, стресс, хроническая усталость — тяжелое одеяло может стать эффективным инструментом для борьбы с этими проблемами. И всё это — благодаря уникальным свойствам, которые дарят ощущение уюта и безопасности.
Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.
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