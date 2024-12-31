Генетический секрет: почему одни люди пахнут, а другие — нет

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему одни люди потеют с выраженным запахом, а другие — почти незаметно? Ответ скрывается в генетике и удивительных особенностях нашего организма. Исследователи объяснили, как генетический код влияет на запах пота, и назвали причину, о которой многие даже не догадывались.

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Тайный язык запахов

Пот служит не только способом охлаждения организма, но и имеет важную эволюционную функцию. Как отмечается в обзоре, опубликованном в журнале "Физиология и поведение", запах тела несет массу информации: от пола и возраста до здоровья и эмоционального состояния человека.

Особенно важно, что через запах мы можем подсознательно выбирать партнера, избегая близкородственного скрещивания. Это связано с летучими соединениями, содержащимися в поте, которые отражают индивидуальные особенности организма. Интересно, что подмышечный пот содержит больше таких соединений, чем, например, слюна или моча, делая его особенно информативным.

Генетика и пот

Главный секрет — в гене ABCC11, который определяет, как будет пахнуть ваш пот. Существует три генотипа этого гена: GG, GA и AA. Первая пара связана с интенсивным запахом, а вот обладатели варианта AA могут похвастаться почти полным его отсутствием. Эта генетическая особенность характерна в основном для жителей Восточной Азии, тогда как "пахучие" варианты гена встречаются у большинства европейцев и африканцев.

Дело в том, что у обладателей варианта AA потовые железы выделяют меньше молекул, которые бактерии на коже превращают в пахучие соединения. Исследования показали, что женщины с генотипом GG в 10 раз чаще используют дезодорант, чем те, у кого AA.

Три уровня запаха

Помимо генетики, запах тела формируется на трех уровнях:

Первичный запах — природный, обусловленный только генетикой.

Вторичный запах — зависит от питания, климата и окружающей среды.

Третичный запах — связан с гигиеническими привычками и средствами ухода, такими как мыло и парфюм.

Что еще влияет на запах тела

Ученые подчеркивают, что на аромат пота могут воздействовать возраст, характер, здоровье, климат и даже особенности питания. Но если вы мечтаете совсем избавиться от запаха пота, то секрет может скрываться не только в уходе за кожей, но и в вашем генетическом коде.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

