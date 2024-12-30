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Выпиваете воду натощак? Делайте это правильно — главный секрет утром

1:33
Здоровье

Вы замечали, как стакан воды может изменить утро? Врачи настоятельно советуют начинать день с теплой воды. Такой простой шаг помогает подготовить кишечник к работе и улучшить общее состояние организма. 

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

Польза теплой воды натощак

Утренний стакан воды — это не просто привычка, а действенный способ предотвратить запоры, убрать застой желчи и поддерживать кожу в здоровом состоянии. При этом он безопасен даже для тех, кто страдает от пониженной кислотности желудочного сока.

Важно, чтобы вода была комфортно горячей или чуть теплее теплой. Тогда она не будет задерживаться в желудке, а мягко "промывает" его.

Мифы о вреде воды

Бытует мнение, что вода утром при низкой кислотности мешает пищеварению. Однако это утверждение касается воды, выпитой после еды. Когда стакан теплой воды принимают натощак, за 15-30 минут до завтрака, он работает иначе, помогая организму без вреда.

Когда вода особенно полезна

Если у вас гастрит с пониженной кислотностью, терапия подбирается врачом, а водный режим остается вторичным. Тем не менее утренний стакан теплой воды натощак оказывает благотворное влияние и становится привычкой, способной улучшить качество жизни.

Объем воды в течение дня зависит от состояния вашего здоровья. Поэтому важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить оптимальную норму жидкости.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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