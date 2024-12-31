Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора

Многие считают кефир доступной альтернативой натуральному йогурту благодаря его более низкой цене. Но возникает вопрос: можно ли пить кефир на ночь? Ответ не так однозначен, как кажется.
Кефир, как и другие кисломолочные продукты (йогурт, ряженка, творог, сметана), имеет свои особенности. С одной стороны, он может помочь расслабиться и быстрее заснуть. Но с другой — его употребление перед сном может обернуться рядом неудобств:
Если уж выбирать кисломолочный продукт для вечернего перекуса, то лучше остановиться на йогурте. Но есть несколько правил:
Йогурт в этом случае меньше нагружает организм и вызывает меньше побочных эффектов.
Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения.
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