Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают кефир доступной альтернативой натуральному йогурту благодаря его более низкой цене. Но возникает вопрос: можно ли пить кефир на ночь? Ответ не так однозначен, как кажется.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Влияние кисломолочных продуктов на сон

Кефир, как и другие кисломолочные продукты (йогурт, ряженка, творог, сметана), имеет свои особенности. С одной стороны, он может помочь расслабиться и быстрее заснуть. Но с другой — его употребление перед сном может обернуться рядом неудобств:

Мочегонный эффект. Вы рискуете несколько раз за ночь проснуться, чтобы сходить в туалет.

Проблемы с желудком. Брожение, вызванное кисломолочными продуктами, может привести к вздутию и газам.

Утреннее чувство разбитости. Переваривание животного белка ночью нагружает организм, и вы можете проснуться с ощущением усталости.

Что выбрать: йогурт или кефир

Если уж выбирать кисломолочный продукт для вечернего перекуса, то лучше остановиться на йогурте. Но есть несколько правил:

Пейте его не позднее, чем за 1,5 часа до сна. Выбирайте низкокалорийный продукт.

Йогурт в этом случае меньше нагружает организм и вызывает меньше побочных эффектов.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения.

