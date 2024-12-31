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Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора

1:22
Здоровье

Многие считают кефир доступной альтернативой натуральному йогурту благодаря его более низкой цене. Но возникает вопрос: можно ли пить кефир на ночь? Ответ не так однозначен, как кажется.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Влияние кисломолочных продуктов на сон

Кефир, как и другие кисломолочные продукты (йогурт, ряженка, творог, сметана), имеет свои особенности. С одной стороны, он может помочь расслабиться и быстрее заснуть. Но с другой — его употребление перед сном может обернуться рядом неудобств:

  • Мочегонный эффект. Вы рискуете несколько раз за ночь проснуться, чтобы сходить в туалет.
  • Проблемы с желудком. Брожение, вызванное кисломолочными продуктами, может привести к вздутию и газам.
  • Утреннее чувство разбитости. Переваривание животного белка ночью нагружает организм, и вы можете проснуться с ощущением усталости.

Что выбрать: йогурт или кефир

Если уж выбирать кисломолочный продукт для вечернего перекуса, то лучше остановиться на йогурте. Но есть несколько правил:

  1. Пейте его не позднее, чем за 1,5 часа до сна.
  2. Выбирайте низкокалорийный продукт.

Йогурт в этом случае меньше нагружает организм и вызывает меньше побочных эффектов.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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