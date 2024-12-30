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Как научить мозг думать о хорошем: простой прием на каждый день

1:57
Здоровье

Почему мы часто зацикливаемся на негативе, а не замечаем хорошего? Это не лень или плохое настроение — причина в устройстве нашего мозга. Эволюция научила нас уделять больше внимания опасностям, чтобы выживать. В современных условиях это превращается в привычку преувеличивать мелкие неприятности, которые портят жизнь.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Как работает мозг: активация и установка

Обучение мозга проходит в два этапа: активация и установка.

На этапе активации мы переживаем событие — будь то радостное или печальное.
На этапе установки этот опыт закрепляется в памяти, переходя из краткосрочной в долгосрочную.

Эволюция так устроила, что негативные события автоматически остаются в памяти, чтобы мы могли избегать повторения опасностей. Положительные же моменты, напротив, быстро забываются, если мы сознательно не закрепляем их. Без этого нет ни обучения, ни роста.

Как научить мозг удерживать позитив

Чтобы нейтрализовать негативную предвзятость, важно сознательно фиксировать позитивные моменты.

Вот как это сделать:

  1. Остановитесь и осознайте момент. Заметьте, что хорошего происходит сейчас: вкус блюда, приятный ветер на прогулке или смех от удачной шутки.
  2. Сфокусируйтесь на ощущениях. Уделите этому моменту 5-10 секунд, а лучше больше. Постарайтесь "впитать" его в сознание.
  3. Повторяйте регулярно. Чем чаще вы будете уделять внимание позитиву, тем лучше мозг будет обучаться подмечать хорошее автоматически.

Это простое упражнение помогает не только наслаждаться моментом, но и тренирует мозг концентрироваться на хорошем в будущем. Со временем негативная предвзятость уступит место более сбалансированному взгляду на жизнь.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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