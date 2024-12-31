Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отжимания на одной руке: эффектное упражнение для настоящих атлетов
Как вернуть контакт с телом и избавиться от лишнего веса
Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат
Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи
Как выбрать корм для кошки: сухой, влажный или их сочетание
Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива
Как убрать стойкий запах пота с одежды? Используйтие эти домашние средства
Мужчины с собаками на фото: секрет их популярности
Вкусвилл отзывает пельмени Мясное ассорти

Минеральная вода: где грань между пользой и вредом

1:41
Здоровье

Минеральная вода давно считается полезным напитком, но её употребление требует осторожности. Хотя в умеренных количествах она действительно приносит пользу благодаря высокому содержанию минералов, избыточное потребление может нанести организму вред.

Питьевая вода в магазине
Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Питьевая вода в магазине

Вред чрезмерного употребления

Чрезмерное увлечение минералкой повышает риск образования камней в почках. Это происходит из-за накопления избытка минералов, которые организм просто не успевает перерабатывать. Но это далеко не единственная проблема.

  • Камни в почках. Основной угрозой медики называют повышенную вероятность формирования камней из-за перенасыщения минералами.
  • Нарушение пищеварения. Минералка с высоким содержанием солей может привести к сбоям в работе ЖКТ.
  • Изменение кислотно-щелочного баланса. Это может негативно сказаться на общем состоянии организма.
  • Повышение давления. Минеральная вода с избыточным содержанием натрия способна спровоцировать скачки артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как употреблять минеральную воду с пользой

Чтобы минеральная вода оставалась вашим союзником, а не становилась врагом, соблюдайте умеренность. Специалисты советуют:

  1. Выбирать воду с оптимальным содержанием минералов, подходящую именно вам.
  2. Не пить её литрами, особенно если в составе высокий уровень натрия.
  3. Использовать минеральную воду как средство для восстановления баланса веществ в организме, а не как основной источник жидкости.

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Авто
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году Аудио 
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Садоводство, цветоводство
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Сводка с фронта: в Торецке ВСУ в панике бегут и погибают, ВС РФ уже в двух километрах от Суджи Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Как вернуть контакт с телом и избавиться от лишнего веса
Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат
Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи
Как выбрать корм для кошки: сухой, влажный или их сочетание
Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива
Как убрать стойкий запах пота с одежды? Используйтие эти домашние средства
Мужчины с собаками на фото: секрет их популярности
Вкусвилл отзывает пельмени Мясное ассорти
Миссия невыполнима: как современные вызовы усложняют полёты человека на Луну
Как защитить рассаду от заморозков? Рассказываем о дополнительном обогреве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.