Минеральная вода: где грань между пользой и вредом

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минеральная вода давно считается полезным напитком, но её употребление требует осторожности. Хотя в умеренных количествах она действительно приносит пользу благодаря высокому содержанию минералов, избыточное потребление может нанести организму вред.

Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Питьевая вода в магазине

Вред чрезмерного употребления

Чрезмерное увлечение минералкой повышает риск образования камней в почках. Это происходит из-за накопления избытка минералов, которые организм просто не успевает перерабатывать. Но это далеко не единственная проблема.

Камни в почках. Основной угрозой медики называют повышенную вероятность формирования камней из-за перенасыщения минералами.

Основной угрозой медики называют повышенную вероятность формирования камней из-за перенасыщения минералами. Нарушение пищеварения. Минералка с высоким содержанием солей может привести к сбоям в работе ЖКТ.

Минералка с высоким содержанием солей может привести к сбоям в работе ЖКТ. Изменение кислотно-щелочного баланса. Это может негативно сказаться на общем состоянии организма.

Это может негативно сказаться на общем состоянии организма. Повышение давления. Минеральная вода с избыточным содержанием натрия способна спровоцировать скачки артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как употреблять минеральную воду с пользой

Чтобы минеральная вода оставалась вашим союзником, а не становилась врагом, соблюдайте умеренность. Специалисты советуют:

Выбирать воду с оптимальным содержанием минералов, подходящую именно вам. Не пить её литрами, особенно если в составе высокий уровень натрия. Использовать минеральную воду как средство для восстановления баланса веществ в организме, а не как основной источник жидкости.

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.



