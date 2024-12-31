Минеральная вода: где грань между пользой и вредом

Минеральная вода давно считается полезным напитком, но её употребление требует осторожности. Хотя в умеренных количествах она действительно приносит пользу благодаря высокому содержанию минералов, избыточное потребление может нанести организму вред.
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Питьевая вода в магазине
Вред чрезмерного употребления
Чрезмерное увлечение минералкой повышает риск образования камней в почках. Это происходит из-за накопления избытка минералов, которые организм просто не успевает перерабатывать. Но это далеко не единственная проблема.
Камни в почках. Основной угрозой медики называют повышенную вероятность формирования камней из-за перенасыщения минералами.
Нарушение пищеварения. Минералка с высоким содержанием солей может привести к сбоям в работе ЖКТ.
Изменение кислотно-щелочного баланса. Это может негативно сказаться на общем состоянии организма.
Повышение давления. Минеральная вода с избыточным содержанием натрия способна спровоцировать скачки артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как употреблять минеральную воду с пользой
Чтобы минеральная вода оставалась вашим союзником, а не становилась врагом, соблюдайте умеренность. Специалисты советуют:
Выбирать воду с оптимальным содержанием минералов, подходящую именно вам.
Не пить её литрами, особенно если в составе высокий уровень натрия.
Использовать минеральную воду как средство для восстановления баланса веществ в организме, а не как основной источник жидкости.
Уточнения
Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.