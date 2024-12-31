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Ромашка вместо таблеток: чай, который расслабляет и укрепляет здоровье

2:36
Здоровье

Чай из ромашки — это не просто вкусный напиток, но и источник множества полезных веществ. В зимние холода он согревает и поддерживает здоровье, а благодаря антиоксидантам снижает риск ряда заболеваний.

Зелёные чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Почему ромашковый чай так полезен

Ромашковый чай готовят, заваривая высушенные цветки ромашки в горячей воде. Этот напиток содержит богатый набор антиоксидантов, среди которых выделяется апигенин — вещество, связывающееся с рецепторами мозга и способствующее расслаблению. При этом в чае отсутствует кофеин, что делает его безопасным для тех, кто чувствителен к этому веществу.

Основные преимущества ромашкового чая

1. Улучшение сна
Если вы страдаете бессонницей, ромашковый чай может стать вашим спасением. Его антиоксиданты помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна. Благодаря апигенину, который воздействует на мозг, появляется естественное чувство сонливости.

2. Поддержка пищеварения
Ромашка известна своими противовоспалительными свойствами. Чай из этого растения помогает справляться с такими проблемами, как вздутие, тошнота и диарея. Это особенно актуально в сезон праздников, когда нагрузка на желудок возрастает.

3. Здоровье сердца
Флавоноиды, содержащиеся в ромашковом чае, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижая риск развития заболеваний сердца. Регулярное употребление чая поддерживает тонус сосудов и укрепляет сердце.

Важно помнить

Несмотря на пользу, любой чай нужно пить с осторожностью. Например, врачами установлено, что чай, температура которого превышает 60 °C, может удвоить риск развития некоторых видов рака. Поэтому важно остудить напиток перед употреблением.

Полезные факты о других чаях

Не только ромашковый, но и зелёный чай обладает впечатляющими свойствами. Этот напиток борется со старением благодаря высокой концентрации антиоксидантов, а также содержит витамины группы B и E. Однако, как и ромашковый, зелёный чай стоит пить умеренно, чтобы избежать нежелательных последствий.

Ромашковый чай — это универсальный напиток, который дарит тепло, здоровье и комфорт. Попробуйте его уже сегодня и ощутите его мягкое действие на организм.

Уточнения

Рома́шка апте́чная или Ромашка лека́рственная, или Ромашка обо́дранная (лат. Matricāria chamomīlla), — однолетнее травянистое растение; вид рода Ромашка (Matricaria) семейства Астровые (Сложноцветные), типовой вид этого рода.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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