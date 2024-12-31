Натуральное какао против растворимого: в чём польза

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какао — не просто вкусный напиток, создающий атмосферу тепла и уюта. Но что мы знаем о его пользе? Оказывается, не всякое какао одинаково полезно.

Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ какао

Натуральное против растворимого

Настоящую пользу можно найти только в натуральном какао. Такой напиток нужно готовить, разводя порошок водой или молоком, а не использовать готовые сладкие смеси. Растворимое какао содержит значительное количество сахара, который маскирует истинный вкус напитка.

Сладкие какао-порошки искажают вкус натурального напитка. Когда ребенок пробует натуральный продукт, он часто не нравится из-за недостатка сахара. Это может привести к неправильным пищевым привычкам и искаженному восприятию уровня глюкозы.

Какао вместо кофе

Для тех, кто ищет альтернативу кофе или чаю, особенно при гипертонии, натуральное какао может стать отличным выбором. Напиток богат магнием — важным микроэлементом, который поддерживает здоровье и работоспособность организма.

Магний в какао помогает:

Регулировать углеводный обмен

Поддерживать функции щитовидной и поджелудочной желез

Улучшать работу желудочно-кишечного тракта

Нормализовать тонус мышц и кишечника

Таким образом, чашка натурального какао — это не только удовольствие, но и вклад в здоровье. Главное — выбирать качественный продукт без лишнего сахара.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

