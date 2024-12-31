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Почему винегрет — лучший выбор для новогоднего стола

1:06
Здоровье

Винегрет — идеальный выбор для новогоднего стола. Это блюдо сочетает в себе баланс питательных веществ, низкую калорийность и высокое содержание клетчатки. 

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Винегрет можно сделать ещё полезнее, если заменить традиционное подсолнечное масло на оливковое, особенно холодного отжима. Такое масло не только улучшает вкус, но и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая риск ряда заболеваний.

Правильное хранение салатов также играет важную роль. Оставлять блюда на праздничном столе на всю ночь — не лучшая идея. Рекомендуется заправлять салаты, особенно майонезные, непосредственно перед подачей на стол. Остатки еды стоит сразу убирать в холодильник после того, как гости разложили их по тарелкам. Эти простые шаги помогут сохранить блюда свежими и безопасными.

Таким образом, винегрет не только украсит ваш праздничный стол, но и станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить вкус и пользу.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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