Этот напиток очищает сосуды и снижает давление

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если говорить о соках, то апельсиновый по-прежнему остаётся фаворитом. Его популярность объясняется высоким содержанием витамина С — одного стакана хватает, чтобы восполнить дневную норму. К тому же он богат калием, тиамином и фолатами. Сладкий вкус яблочного сока делает его любимцем детей, хотя питательных веществ в нём меньше. Некоторые предпочитают экзотические манго и ананасовый соки, а клюквенный выбирают для поддержания здоровья мочевыделительной системы.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Свекольный сок

Но как насчёт свекольного сока

Издание Health Digest рассказало, почему этот напиток заслуживает особого внимания.

Снижение давления с помощью свекольного сока

Свекольный сок обладает уникальными свойствами благодаря содержанию нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество улучшает кровоток, способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

Исследования подтверждают: свекольный сок может эффективно снижать давление уже через три часа после употребления. А в некоторых случаях эффект сохраняется до 24 часов. В обзоре 2018 года, опубликованном в журнале Biomolecules, объединены результаты 11 исследований, где доказана его польза как для людей с нормальным, так и с повышенным давлением.

Другие богатые нитратами продукты — шпинат, сельдерей и редис — также оказывают подобное действие, но свекольный сок наиболее удобен в применении.

Исследования подтверждают: в 2019 году журнал Nutrients опубликовал эксперимент, где пожилые люди ежедневно употребляли 70 мл свекольного сока. За две недели их систолическое давление снизилось на 6 мм рт. ст., диастолическое — на 4 мм рт. ст., а функции крупных сосудов улучшились на 1,5%.

Польза для уровня холестерина

Свекольный сок также помогает бороться с "плохим" холестерином. В 2015 году исследование, опубликованное в Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences, показало, что у физически активных участников, пивших по 400 мл свекольного сока дважды в день, уровень ЛПНП снизился более чем на 10 пунктов, а ЛПВП увеличился на 7 пунктов.

В 2017 году в Irish Journal of Medical Science были опубликованы результаты эксперимента с участниками, страдающими неконтролируемой гипертензией. Ежедневное употребление свекольного сока в течение двух недель снизило уровень "плохого" холестерина на 14 пунктов. Однако на людей с контролируемым давлением свекольный сок такого воздействия не оказывал.

Уточнения

Свеко́льный сок — овощной сок из свёклы.

