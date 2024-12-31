Коварные напитки праздников: как избежать тяжёлого похмелья

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, почему после бокала вина или шампанского утреннее самочувствие может быть хуже, чем после более крепких напитков? Кажется, что вина легче и безобиднее, но реальность может удивить.

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Почему вино может быть опаснее

Вина и шампанское содержат побочные продукты грибковой ферментации. Эти вещества способны оказывать токсическое воздействие на нервную систему, провоцируя более выраженный похмельный синдром. Это объясняет, почему утро после "легкого" бокала вина может быть тяжелее, чем после рюмки крепкого алкоголя.

Роль игристых вин

Шампанское добавляет к этой проблеме ещё один фактор — углекислый газ. Пузырьки в напитке ускоряют процесс всасывания алкоголя и токсинов в кровь, что усиливает их негативное воздействие. Поэтому даже небольшое количество шампанского может спровоцировать сильное похмелье.

Как избежать последствий

Для минимизации риска неприятных последствий стоит ограничить употребление игристых и винных напитков за праздничным столом. Если вы всё же предпочитаете такие напитки, важно помнить об умеренности и не забывать о питьевом режиме — вода помогает снизить концентрацию токсинов.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

