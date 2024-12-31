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Как правильно готовить цикорий, чтобы он был вкусным и полезным

2:23
Здоровье

Цикорий с молоком кажется простым напитком, но его особенности делают тему интересной и даже сложной. Как правильно его готовить и чем он может быть полезен?

Растительное молоко
Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растительное молоко

Как выбрать и приготовить цикорий

Существует три основных вида цикория:

  • Жареный молотый — подходит для заваривания в турке, кофеварке или френч-прессе.
  • Жидкий экстракт — универсален: его можно добавлять в блюда и соусы или разводить водой для напитков.
  • Растворимый порошок — имеет высокое содержание инулина, который полезен для здоровья.

Растворимый цикорий отличается мягким вкусом и превосходит дешёвый растворимый кофе, оставаясь безвредным за счёт отсутствия кофеина. Напиток прекрасно сочетается с молоком, сливками или даже пряностями.

Польза цикория с молоком

Этот напиток отлично вписывается в рацион людей, которые стремятся к здоровому образу жизни:

  • Для похудения: низкая калорийность и богатый состав витаминов помогают ускорить обмен веществ и сжигать жиры.
  • Для женщин после 50: цикорий с молоком способен смягчить гормональные изменения, улучшить настроение, уменьшить усталость и раздражительность.
  • Для кожи и волос: напиток улучшает состояние кожи, повышает её упругость и помогает в уходе за волосами. Экстракт цикория часто добавляют в косметику.
  • Для здоровья ногтей: он укрепляет ногтевые пластины и помогает бороться с ломкостью.

Возможный вред

Несмотря на множество полезных свойств, цикорий может навредить, если не учитывать противопоказания. Среди побочных эффектов:

  • аллергические реакции (зуд, сыпь, покраснения)
  • диарея
  • обострение язвенных заболеваний
  • железодефицитная анемия
  • проблемы с дыханием при астме или бронхите

В редких случаях напиток может вызвать внутренние кровотечения. Если у вас есть хронические заболевания, стоит проконсультироваться с врачом.

Можно ли пить цикорий на ночь

Пить цикорий перед сном вполне безопасно. Он не содержит кофеина, не возбуждает нервную систему и даже помогает расслабиться, снижая артериальное давление. Напиток способствует спокойному сну и быстрому засыпанию.

Уточнения

Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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