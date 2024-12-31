Как правильно готовить цикорий, чтобы он был вкусным и полезным

Цикорий с молоком кажется простым напитком, но его особенности делают тему интересной и даже сложной. Как правильно его готовить и чем он может быть полезен?
Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растительное молоко
Как выбрать и приготовить цикорий
Существует три основных вида цикория:
Жареный молотый — подходит для заваривания в турке, кофеварке или френч-прессе.
Жидкий экстракт — универсален: его можно добавлять в блюда и соусы или разводить водой для напитков.
Растворимый порошок — имеет высокое содержание инулина, который полезен для здоровья.
Растворимый цикорий отличается мягким вкусом и превосходит дешёвый растворимый кофе, оставаясь безвредным за счёт отсутствия кофеина. Напиток прекрасно сочетается с молоком, сливками или даже пряностями.
Польза цикория с молоком
Этот напиток отлично вписывается в рацион людей, которые стремятся к здоровому образу жизни:
Для похудения: низкая калорийность и богатый состав витаминов помогают ускорить обмен веществ и сжигать жиры.
Для женщин после 50: цикорий с молоком способен смягчить гормональные изменения, улучшить настроение, уменьшить усталость и раздражительность.
Для кожи и волос: напиток улучшает состояние кожи, повышает её упругость и помогает в уходе за волосами. Экстракт цикория часто добавляют в косметику.
Для здоровья ногтей: он укрепляет ногтевые пластины и помогает бороться с ломкостью.
Возможный вред
Несмотря на множество полезных свойств, цикорий может навредить, если не учитывать противопоказания. Среди побочных эффектов:
аллергические реакции (зуд, сыпь, покраснения)
диарея
обострение язвенных заболеваний
железодефицитная анемия
проблемы с дыханием при астме или бронхите
В редких случаях напиток может вызвать внутренние кровотечения. Если у вас есть хронические заболевания, стоит проконсультироваться с врачом.
Можно ли пить цикорий на ночь
Пить цикорий перед сном вполне безопасно. Он не содержит кофеина, не возбуждает нервную систему и даже помогает расслабиться, снижая артериальное давление. Напиток способствует спокойному сну и быстрому засыпанию.
Уточнения
Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).