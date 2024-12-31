Как правильно готовить цикорий, чтобы он был вкусным и полезным

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цикорий с молоком кажется простым напитком, но его особенности делают тему интересной и даже сложной. Как правильно его готовить и чем он может быть полезен?

Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Растительное молоко

Как выбрать и приготовить цикорий

Существует три основных вида цикория:

Жареный молотый — подходит для заваривания в турке, кофеварке или френч-прессе.

Жидкий экстракт — универсален: его можно добавлять в блюда и соусы или разводить водой для напитков.

Растворимый порошок — имеет высокое содержание инулина, который полезен для здоровья.

Растворимый цикорий отличается мягким вкусом и превосходит дешёвый растворимый кофе, оставаясь безвредным за счёт отсутствия кофеина. Напиток прекрасно сочетается с молоком, сливками или даже пряностями.

Польза цикория с молоком

Этот напиток отлично вписывается в рацион людей, которые стремятся к здоровому образу жизни:

Для похудения: низкая калорийность и богатый состав витаминов помогают ускорить обмен веществ и сжигать жиры.

низкая калорийность и богатый состав витаминов помогают ускорить обмен веществ и сжигать жиры. Для женщин после 50: цикорий с молоком способен смягчить гормональные изменения, улучшить настроение, уменьшить усталость и раздражительность.

цикорий с молоком способен смягчить гормональные изменения, улучшить настроение, уменьшить усталость и раздражительность. Для кожи и волос: напиток улучшает состояние кожи, повышает её упругость и помогает в уходе за волосами. Экстракт цикория часто добавляют в косметику.

напиток улучшает состояние кожи, повышает её упругость и помогает в уходе за волосами. Экстракт цикория часто добавляют в косметику. Для здоровья ногтей: он укрепляет ногтевые пластины и помогает бороться с ломкостью.

Возможный вред

Несмотря на множество полезных свойств, цикорий может навредить, если не учитывать противопоказания. Среди побочных эффектов:

аллергические реакции (зуд, сыпь, покраснения)

диарея

обострение язвенных заболеваний

железодефицитная анемия

проблемы с дыханием при астме или бронхите

В редких случаях напиток может вызвать внутренние кровотечения. Если у вас есть хронические заболевания, стоит проконсультироваться с врачом.

Можно ли пить цикорий на ночь

Пить цикорий перед сном вполне безопасно. Он не содержит кофеина, не возбуждает нервную систему и даже помогает расслабиться, снижая артериальное давление. Напиток способствует спокойному сну и быстрому засыпанию.

Уточнения

Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).



