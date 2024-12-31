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Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда

2:38
Здоровье

Миллионы людей ежедневно заваривают чай или кофе, используя кипяченую воду. Но задумывались ли вы, почему не стоит кипятить воду несколько раз? Этот вопрос заслуживает внимания, ведь от качества воды зависит наше здоровье.

Cucina 040
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Cucina 040

Что содержится в воде из-под крана

Водопроводная вода, которую мы используем каждый день, содержит разнообразные примеси. Среди них:

  • Хлор — применяется для обеззараживания воды.
  • Магний и соли кальция — они оседают на стенках чайника в виде накипи.
  • Тяжелые металлы — цинк, свинец, стронций, присутствуют в малых дозах.

Эти вещества не всегда представляют угрозу в небольших количествах, но стоит понимать, как их концентрация изменяется при кипячении воды несколько раз.

Что происходит при повторном кипячении

Образование "тяжелой воды". В процессе кипячения формируются изотопы водорода — дейтерий и тритий. Их доля минимальна и безопасна для человека, но в больших количествах они могут влиять на организм.
Увеличение концентрации солей. При многократном кипячении часть воды испаряется, а соли остаются. В результате концентрация веществ возрастает, и они оседают в виде накипи. Это безопасно, но неприятно.
Взаимодействие органических соединений с хлором. При кипячении хлор вступает в реакцию с органическими веществами, образуя токсичные соединения. Именно поэтому рекомендуется фильтровать воду перед использованием.

Как правильно кипятить воду

Чтобы вода была безопасной для употребления, важно учитывать:

  1. Продолжительность кипячения. Для обеззараживания воды необходимо кипятить ее не менее пяти минут. Иногда оптимальным временем считается 20 минут.
  2. Качество исходной жидкости. Если в воде могут содержаться опасные вирусы или споры бактерий, как гепатит B или возбудитель ботулизма, время кипячения увеличивается до 30 минут и 6 часов соответственно.

Можно ли кипятить воду несколько раз

Кипячение воды более одного раза уменьшает ее пользу. Полезные вещества исчезают, а концентрация солей возрастает. Поэтому рекомендуется каждый раз заливать свежую воду в чайник и кипятить ее только один раз. Также не забывайте регулярно очищать чайник от накипи, чтобы предотвратить накопление солей и улучшить вкус напитков.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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