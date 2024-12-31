Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочищенные кальмары лучше: вот как их выбрать и приготовить
4 простых правила для кухни, которая не устареет через годы
Перегар после праздников: что поможет устранить запах перед поездкой
Полное восстановление электроснабжения Пуэрто-Рико может занять несколько дней
Снижение слуха у пожилых собак: новые данные об угрозах для здоровья
Горнолыжный курорт у озера Тахо в США ждёт гостей
Польза гречки для вашего сада: зачем весной сыпать семена на грядки?
Как увеличить эффективность тренировки: топ-5 упражнений для разминки
Новый взгляд на курение: 20 минут жизни за каждую сигарету

Этот сыр спасёт вашу печень: полезный и лёгкий выбор

2:28
Здоровье

Печень — главный фильтр нашего организма, без которого невозможно представить здоровую жизнь. Этот орган отвечает за очищение крови, производство желчи и многие другие жизненно важные функции. Поэтому забота о её здоровье — задача, которую нельзя игнорировать.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Как питание влияет на печень

Рацион играет ключевую роль в поддержании печени. Включение в меню продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, таких как морская рыба, и клетчаткой, содержащейся в овощах (например, артишоках), оказывает благоприятное влияние. Однако, никакой продукт не станет волшебным решением — для поддержания печени нужно комплексное питание.

Какой сыр полезен для печени

Определённые виды сыра могут существенно улучшить состояние печени. Благодаря их воздействию на липидный обмен, снижается уровень холестерина и триглицеридов, уменьшая риски развития неалкогольной жировой болезни печени. Исследования подтверждают эту теорию.

Какие сыры стоит включить в рацион:

  • Рикотта. Мягкий и легкоусвояемый сыр, который не нагружает печень.
  • Свежий козий или овечий сыр. Они легче перевариваются, содержат меньше лактозы и обладают противовоспалительными свойствами.
  • Канкуайот. Популярный французский плавленый сыр с низким содержанием жира, который можно подавать как в холодном, так и в тёплом виде.

Правила для здоровья печени

Сыр — это лишь часть общей картины. Поддерживать печень помогут:

  • Сбалансированное питание. Рацион, богатый овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, поможет сохранить здоровье.
  • Дробное питание. Уменьшение нагрузки на пищеварительную систему помогает органу работать эффективнее.
  • Ограничение вредных продуктов. Насыщенные жиры, трансжиры, сладости и фастфуд могут спровоцировать жировой гепатоз.
  • Физическая активность. Регулярные упражнения ускоряют метаболизм.
  • Отказ от вредных привычек. Употребление алкоголя и курение значительно ухудшают работу печени.

Забота о печени начинается с каждого вашего выбора. Помните: здоровье этого органа — это залог долгой и активной жизни.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Обсудить
Сейчас читают
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Экономика и бизнес
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два
Еда и рецепты
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Польза гречки для вашего сада: зачем весной сыпать семена на грядки?
Как увеличить эффективность тренировки: топ-5 упражнений для разминки
Новый взгляд на курение: 20 минут жизни за каждую сигарету
Эти комнатные цветы не боятся сквозняка: список самых крепких растений
Зима не страшна: как защитить ногти и кожу рук от холода
Рассыпчатая гречка за 20 минут: соблюдайте эти пропорции воды и крупы
Елизавета Боярская рассказала, какие праздничные блюда предпочитает её отец Михаил Боярский
Уход за волосами зимой: как сохранить их здоровье
Чистая прихожая в межсезонье: как избежать хаоса в доме
Качество российских вин растёт — эксперты отмечают прогресс отечественного производства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.